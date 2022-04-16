針對近來本土疫情升溫，民眾黨指出，隔離政策一直以來都是防疫的重要手段，過去民進黨政府為了追求清零，大規模且嚴格的隔離政策，影響許多民眾，但這樣的隔離政策遇到綠營高官後一一轉彎，也再次讓人見識到綠營雙標噁心的嘴臉。

民眾黨今指出，在本土疫情爆發前，指揮中心一邊喊著走向共存，實際上卻嚴格執行清零，有相同足跡直接匡列，只要有一點關聯通通隔離，2022年高雄赤鬼牛排1名客人確診，全店客人與員工66人全數隔離。

民眾黨批，寧可錯殺，不能放過，結果就是集中檢疫所大爆滿，自費住防疫旅館14天保守估計至少得花4萬元，「自費坐牢」引起民怨，政府才改口願意買單。

民眾黨稱，隔離規則隨著疫情不斷滾動，逐步放寬，但有人乖乖依序中央規範，卻有中央高官各種突破制度，4月15日台北市政府替代役男確診，17人匡列自主隔離，市長柯文哲因為沒有直接接觸，所以無需自主健康管理或居家隔離，完全按照疫調SOP走，還被綠媒酸「照常出席活動」。反觀綠營高官近期紛紛接觸到確診者，總有各種藉口免於隔離，不僅隔離天數隨便喊，還能4小時火速解除健康監測；陳時中部長甚至在接觸到確診者後，仍然出席記者會，只用快篩一條線就想撫平爭議。

當防疫從清零走向共存，民眾黨痛批，隔離與匡列疫調當然要與時俱進，但往往都是涉及到綠營高官才會有「人性化」的改變，這樣政治凌駕專業，人治大於一切的防疫規範都不是人民所樂見。