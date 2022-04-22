媒體人周玉蔻昨天PCR核酸陽性確診，日前曾接受周玉蔻專訪的台大醫師、ACIP召集人李秉穎卻未被匡列隔離，引發雙標的質疑。對此，國民黨團總召費鴻泰今天炮轟，三個字的主持人（指周玉蔻）接觸這麼多人，卻有人不需要隔離，有人卻需要隔離，難道是「有關係就沒關係，沒關係就有關係」。

蔡總統日前與家人吃飯，事發發現有家庭成員確診新冠肺炎，總統因而進行10天居家隔離，不過，總統被隔離前曾與行政院長蘇貞昌、疫情指揮官陳時中等人召開防疫會議，蘇貞昌、陳時中卻不用隔離或自我健康監測，引發質疑。如今，周玉蔻PCR陽性確診，曾接受周玉蔻專訪的李秉穎卻未被匡列，確診者接觸者相關匡列標準再度受到議論。

對此，費鴻泰說，總統跟家人吃飯，家人確診總統隔離10天，但跟總統一起開會的人卻不需要自主隔離跟健康監測；周玉蔻跟那麼多人接觸，卻有人不用隔離，難道沒關係的人接觸者通通要隔離，有關係的人就沒關係嗎？