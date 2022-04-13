中國武術有著悠久的歷史，博大精深，是中華民族智慧的結晶。它不僅講究剛柔並濟，內外兼修，也蘊含著中華民族對生命和宇宙的參悟。在海外，人們將中國武術稱為「功夫(Kongfu)」。

功夫何以在西方成為中國文化的鮮明符號？北京體育大學中國武術學院國際武術發展研究中心主任武冬、義大利武術聯合會負責人格諾菲•盧卡(Ghinolfi Luca)近日在中新社「東西問」專欄展開對談，予以解讀。

中新社記者：中國武術歷史悠久，成為世界人民瞭解中華文化的一個窗口，很多人因為愛上了中國功夫，進而愛上了中國。為什麼中國武術在海外具有如此吸引力？你在其中做了哪些工作？

格諾菲•盧卡：中國武術在西方的廣泛傳播，要歸功於20世紀70年代開始流傳的功夫電影，包括李小龍、成龍、李連傑等一些電影演員，他們將中國武術帶到了世界各地，使武術在西方找到了「土壤」。中國武術其深厚的文化價值令西方人著迷，它尊重人與自然，是一種修身養性的方式，可以讓人在其中找到很多人生的答案。

我自幼從事各種體育運動，曾獲義大利舉重青年冠軍，也研修柔道、空手道、印度武術等多種武技，因為熱愛中國傳統文化，我跟隨中國老師學習了中國武術。1963年我在義大利創辦了中國太極拳俱樂部，後來培養了許多運動員並代表義大利參加世界武術錦標賽，獲得了很多好成績。

武冬：中國功夫電影確實助推了中國武術走向世界，但中國武術之所以受歡迎源於其蘊含的深厚文化，中國武術讓很多本來對中國陌生的人更加瞭解中國，喜歡上了中國文化。

我從6歲開始隨家人習武，1988年考入北京體育大學，1992年畢業後留校教授中國武術，至今已30年。其間我做過多次中國武術世界巡迴展及海外教學傳播活動，在教學中，我也一直在努力探索和創新，因為我想讓每個學生通過學習都能「真的有收穫」。如今我的學生遍佈海內外，其中年齡最大的84歲，最小的6歲，他們都因為學習中國武術深深喜歡上了中國文化。

中新社記者：在學習和教授中國武術的過程中，你最大的收穫是什麼？

格諾菲•盧卡：在研習武術的過程中，我發現它賦予了我更多生命的意義。中國武術崇尚天人合一，講究人與自然社會的和諧共生，通過武術讓我學會了更好地與這個世界相處。並且，它本身也具有非常重要的健康價值。

與此同時，在教授別人的過程中，武術也讓我間接影響和改變了他人的人生，我的很多學生都是如此。比如，其中一位就曾經這樣對我表達，他說因為習武讓自己學會了努力與尊重，培養了耐心和恆心，也學會了如何面對生活。

武冬：我熱愛武術、練武術、教武術，武術影響改變了我，因為武術我收穫了很多友誼。我也通過自己的教學把健康和快樂帶給了我的學生，讓他們迷上了中國武術、喜歡上了中國文化，甚至改變了他們的人生軌跡，這是讓我感到最欣慰的。

作為一名教師，我最大的夢想是能通過自己的教學真正使學生受益，讓他們擁有強健的身體和睿智的思考能力。其實，如何把中國武術文化的精髓讓跨國、跨文化背景的海外學生真正體驗到，這是有挑戰的。但當我經過努力，看到了他們有所收穫，發生了改變，發自內心地認同中國文化時，我覺得我所有的付出都是值得的。很多學生和我說，他們要把自己身心受益的中國武術推薦給身邊的每位朋友。

中新社記者：中西方武術給你帶來何種不同體會？在你看來，它們彼此間又存在怎樣的一致性？

格諾菲•盧卡：武術的歷史是複雜的，而且受地域、文化、習俗、傳統、意識形態、生活習慣等因素影響，不同國家呈現出不同的特點。中西方武術因為其文化內涵不同，也表現出了不同的民族性格。但不論是中國武術還是西方武術，都能讓習者獲得對自己身體、能力的信心和對自己極限的認識。而且通過練武，還可以改變身體健康。因此，在我看來，中西方武術之間並無原則上的差異，都是追尋美好生活的方式。

武冬：中西方武術在強身健體層面異曲同工。但中國武術是集健身、防身、修身於一體，同時融匯了醫理、哲理、拳理，是中國人整體思維的一種整體表達，也彰顯了中國人的思維方式。在西方，人們比較注重更高、更快、更強。而中國武術講究你更高我更低，你更快我更慢，你更強我更柔，這也是東西方文化的差異。

比如，以中國武術中的太極拳為例，其不是一種對抗而是對話；不是如表象看到的慢，而是可以控制身心；也不僅僅是一種武術運動，而是認知自我的一種良好途徑、認識世界的一種中國方式，是中國人對自然認知總結並傳達給世界的一種文化精品，也是一個能用身體感悟中國文化的載體。

中新社記者：隨著中西方武術的交流和傳播，蘊含中華民族對生命和宇宙參悟的中國武術為東西方對話帶來了哪些啟發？

武冬：中國武術是東西方對話溝通的一個橋樑。在我看來，文化一定不是空話，也不是神話，它是實實在在的一個生活方式和樣態，正如我所理解的中國武術文化，它一定得是看得見、摸得著、練得會、有效果的。

在武術教學中我一直提倡體感、體認、體悟，這也是我教學的「法寶」。首先體感，需要體會到武術動作具有的神奇力量；第二體認，當感覺到了力量的剛與柔，需要認識到其規律和原理；第三體悟，悟到在規律和原理背後中國人是如何思考的。讓習者從健身的角度接觸中國武術，因體驗到了不一樣的效果，然後認同中國的文化，變成了日常生活，變成了價值的認可，實現了「走出去」「走進來」的良性互動。我認為這才是文化交流和傳播應該有的效果。

格諾菲•盧卡：我認為，中國武術不僅是一種運動方式，更可以讓其習者真正地理解並且實現對和平、和諧的尋找，體會到人與社會、自然共生的快樂與美好。它正如中國古人老子《道德經》所描述的：「上善若水。水善利萬物而不爭，處眾人之所惡，故幾於道。居善地，心善淵，與善仁，言善信，政善治，事善能，動善時。夫唯不爭，故無尤。」

中新社記者：你如何理解中國武術應以「文明成果」意識在世界交流傳播？

格諾菲•盧卡：如今，我已至耄耋之年，回憶我的人生經歷我充滿感恩。這幾十年中，通過學習武術讓我學習到了不同的文化，也接觸了不同的宗教，我感恩自己如今擁有的一切，也很慶幸自己能有機遇學習中國的武術和文化。

中國武術背後蘊含了很多中國智慧和豁達的人生之道，正如我的老師經常對我提起的無門慧開禪師的那首「春有百花秋有月，夏有涼風冬有雪。若無閒事掛心頭，便是人間好時節」。我如今也經常把這種「觀自在」的人生體悟傳授給我的學生。

談到中國武術的世界傳播，我認為應該通過教育讓更多年輕人習得，把武術背後的文化讓更多人理解，這是很重要也很必要的。

武冬：中國文化是「和」的文化，正如中國武術文化的精髓不是攻擊而是防守，中國武術是中國文化的一個詮析縮影。我相信中國人對生命的理解和解讀，未來會給人類新的思考，而且這思考不是強加，是分享。向世界分享以中國武術為代表的中國文化，讓更多人因武術而健康快樂，同時瞭解中國文化、愛上中國文化、運用中國文化，讓中國文化真正為人類的福祉做出獨特的貢獻，並為其認識世界提供中國視角，中國思維、中國智慧，美美與共，世界大同。

受訪者簡介：

武冬，北京體育大學中國武術學院國際武術發展研究中心主任，研究方向為武術史研究，傳統武術的哲學思想，太極拳的標準化，武術教學。

格諾菲•盧卡，義大利武術聯合會負責人，長期致力於中國武術推廣和研究工作，創辦義大利太極拳俱樂部，連續12年獲得義大利太極拳比賽團體冠軍，培養運動員獲得歐洲冠軍，代表義大利參加世界武術錦標賽。

（本文來源：中新社「東西問」專欄，授權中時新聞網刊登）

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