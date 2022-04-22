從2016年算起，國民黨這次在野已經六年。不過，執政的是民進黨嗎？從黨籍來看，目前中央政府從總統以降主要官員都是民進黨籍的，若從執政思維來看，蔡英文政府和威權時代的國民黨極其相似，彷彿舊國民黨換個面貌繼續執政。前一次國民黨在野時，有人說國民黨各種作為還像個執政黨，所以國民黨沒有在野。這一次面對民進黨各種追殺，國民黨已看不到執政黨雍容。但是，民進黨卻復刻威權時代的國民黨，建立新威權時代。要說民進黨的執政思維仿效「從前的」國民黨，可舉兩個例子。

首先，蔡英文的經濟政策具有鮮明的發展主義色彩，從晶片國家隊、口罩國家隊、檢測國家隊、快篩國家隊，連金融都要成立國家隊。這些數不清的國家隊口號猶如翻版兩蔣時代各種產業扶持政策，既對經濟發展帶來直接效果，也容易建立企業和支持者對執政者的忠誠關係。盡管這些所謂國家隊的成效參差不齊，卻都有顯著的政治收益，也為貪腐和不效率開方便之門，這與過去親綠學者所要打倒的「黨國資本主義」若合符節，卻成為蔡政府朗朗上口的經濟成就。

其次，蔡英文運用抗中政策震攝國內反對力量。從反送中事件以來，蔡政府常以「抗中保台」為號召，抗中保台這個詞本身即來自蔣經國的「革新保台」，而抗中則更像蔣中正的「反共抗俄」。不過，要說反抗中共，老蔣時代更是真槍實彈，無論是派人派飛機前往大陸，或是各項軍事準備，都對大陸構成實質威脅。相反的，蔡政府的抗中除言詞對抗外，主要是拒絕九二共識。因此，蔡政府抗中的目的是對內鞏固台灣人主體性，從道德上否定在野黨，再運用國安五法箝制兩岸交流。這和解嚴前的國民黨，不也有幾分神似嗎?!

目前，這個新威權體制正在形成一種超穩定結構。一方面，民進黨把大陸政策簡化為美國中國政策的啦啦隊，當川普採取進攻時，民進黨搶作先鋒，當拜登轉向競爭性共存時，民進黨則堅持作最具競爭性的一角。如此民進黨，自然得到鷹派當家的美國外交體系支持。另一方面，中共對台政策向有促統反獨兩面，當促統愈來愈不易得時，唯有反獨方能體現政策成果。於是，緊跟美國又否定一中的民進黨，成為中共宣洩民眾不滿的最佳目標，中共還可以此動員民眾追求統一。換句話說，民進黨暴走的大陸政策已讓自己同時滿足美中內部需要，這對選舉無往不利，再加上發展主義和政商結盟，足可創造長期執政的超穩定結構。只是，這種內部的超穩定是以外部的極不穩定為代價，隨時有擦槍走火的危險。

在野黨的挑戰是改變超穩定結構的唯一機會，但這更令人挫折。到目前為止，國民黨無力抗衡民進黨的新威權統治，正因沒有認真面對自己的過去。國民黨的選舉工程仍然強調人脈和福利發放，這難以挑戰發展主義。兩蔣依然是國民黨的圖騰，因此兩蔣的反共政策不能反對也無從超越。當蔡英文肯定蔣經國時，藍營朋友一片四面楚歌的惶恐，正因為若拿掉兩蔣的成就，國民黨的精神資源就顯得貧乏蒼白。

如果國民黨還想奮起，重返執政，唯有在思想上戰勝過去的自己，勇敢的扛起對抗新威權的再革命大旗！（作者為國立台灣大學政治學系教授）

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