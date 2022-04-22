蔡英文總統決定特赦韓豫平，值得肯定。2880元判四年半的確是情輕法重，但也不能說「挪用部隊加菜金給少數高官」是無罪的，個案式的處理，的確是最好的方式，只是，然後呢？

前花防部指揮官劉得金招待政戰主任及眷屬餐敘，參謀長韓豫平指示以「漢光演習加菜金」支付費用，先不論是誰的責任，或者刑期應該如何，這樣的作為顯然是不對的。但有服役經驗的人不會太意外，長官挪用基層福利，花防部不是第一個，也不會是最後一個。

國軍的陋習，找韓豫平一人背鍋沒有意義；但是在特赦韓豫平之後，如果蔡總統不去觸碰國軍普遍的、長期的、根本的造假文化，這連「鋸箭法」都談不上，撫平了高階將官，卻心寒了基層士兵。

現在說要以烏克蘭抗俄為鑑，請問烏克蘭會給教召部隊用新品，特戰部隊用堪品嗎？烏克蘭會把「欺敵」的方式給媒體曝光，怕俄羅斯不知道嗎？堅守馬立波的烏軍指揮官，如果曾經挪用部隊整體的加菜金給少數高官，他的弟兄會為他賣命到最後一刻嗎？

蔡總統若不相信國軍存在造假文化，不妨無預警的到基層部隊視察，看看新式戰鬥個裝是不是如國防部長邱國正所說「保證都按國際標準」，好棒棒。反之，這種造假、形式文化不矯正，說「抗中保台」，也不過就是一句笑話。

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