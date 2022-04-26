法國於24日舉行總統大選第二輪投票，結果現任總統馬克宏以58%的得票率獲選連任。仔細觀察此次總統大選，與其說是馬克宏的勝利，不如說是極右派候選人瑪琳．雷朋的失敗更為貼切。選舉的過程及結果，對法國選民、馬克宏本人，甚至對歐盟而言充滿了無奈。

首先，馬克宏勝選其實是法國選民無奈的抉擇。因為進入決選的兩位候選人：馬克宏及瑪琳．雷朋都不是一時之選。選民卻被迫在兩位不孚眾望者之中，挑選一位差強人意者，這是無奈中的無奈。

在大選之前，有大批巴黎大學學生集體示威，抵制此項總統選舉。理由是進入決選的兩位候選人都不是法國人民心中理想的人選，使法國人民對未來感到茫然。如今馬克宏縱然合法獲選連任，卻沒有充分贏得人心，對未來5年的施政有極為不利的影響。

馬克宏勝出的主要原因，並不是基於選民心甘情願主動的支持，而是多數選民對於瑪琳．雷朋的畏懼及疑慮。勒朋繼承其父所創的法國極右派「民族陣線」，雖然為了淡化其極端色彩於2018年改稱「國民聯盟」，但是其反移民、反伊斯蘭的核心政治思維未變，此種排外思維仍然令法國有識之士深感不安，深恐極右派一旦當政，將造成法國社會嚴重對立，甚至引發動亂。

其次，對馬克宏而言，未來5年的任期內，在內政及外交上也充滿了無奈。在此次大選第一輪投票中，馬克宏雖然以27.6%得票率領先，但是位居第二位的瑪琳．雷朋得票23.41%，位居第三位的極左派候選人梅蘭雄得票21.95%。顯示極端勢力已成為法國主流民意之一。極右勢力與極左勢力相加，竟超過馬克宏的基本支持者。而傳統右派的「共和聯盟」與傳統左派的「社會黨」相繼式微，也使馬克宏失去溫和勢力的支撐。

2018年11月法國在極端勢力的煽動下爆發「黃背心運動」，動亂持續一年之久，令馬克宏身心俱疲。此項動亂在馬克宏讓步，取消在2019年調漲燃油稅的計畫，宣布多項惠民政策，並舉行一系列的全國大辯論後獲得平息。此項前車之鑑必然令馬克宏餘悸猶存。未來在極右與極左勢力兩面夾擊之下，恐難有揮灑的空間。

在外交方面，俄國與烏克蘭開戰後，馬克宏曾經親自出面做外交斡旋，卻無功而返。顯示馬克宏並非外交長才。俄烏之戰的根源在於烏克蘭試圖加入北約，對俄國安全造成威脅。馬克宏勸說普丁停火，卻未能向俄羅斯提出安全保證；馬克宏支持烏克蘭總統澤倫斯基，卻沒有勸導烏克蘭積極謀和停戰。可說是沒有切中問題的核心。

德國前總理梅克爾執政時期表現傑出，馬克宏出任總統後與梅克爾合作無間，共同為歐盟解決各項難題。如今梅克爾退休，繼任的總理蕭茲在俄烏之戰中的表現搖擺不定，顯然不是強而有力的領導者。馬克宏失去堅強的夥伴，今後在歐盟中獨撐大局，能否如過去般順利不無疑問。

雖然馬克宏面前的道路看似崎嶇不平坎坷難行，但從政是自己的選擇，如今又背負著法國人民所賦予的使命，總要盡力而為，在夾縫中求出路。若能真有些許建樹，對於票投馬克宏的選民而言，也算能獲得一絲安慰。（作者為退休大使）

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