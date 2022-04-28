快篩實名制第一天上路，「插第一張卡」就當機，民眾擠滿藥局買快篩劑，回到兩年前排隊買口罩的景象，讓人不知是在防疫，還是在增加群聚的機會。台灣從缺口罩、缺疫苗到缺藥物，現在又缺快篩劑，防疫初期的順遂養成了政府官員的自滿心態。

台北市長柯文哲在3月30日預警「4月疫情會大反撲」，不幸言中。他說只要把每個國家的疫情曲線重疊起來，就能看出歐美先、日韓後，接著是越南，然後是有鎖國政策的台灣，這不是預言，這是科學。

這樣的科學，柯文哲知道，中央疫情指揮中心難道不知道？21日衛福部長陳時中承認「全台20%確診不是不可能」，都看到了疫情爆發的風險，為什麼沒做好該做的準備？

第3劑疫苗又出現缺貨潮，兒童疫苗尚未抵台，就連與民眾生活息息相關的快篩實名制，藥師是27日看電視才知道28日要上路，一上路又當機，各個藥局規定不同，民眾除了排隊受氣，也無所適從。

事實上，連民進黨立委高嘉瑜都建議食藥署放行德國的「唾液快篩」，不用戳鼻子，1劑30元台幣。此建議受到許多網民的支持。基隆有位陳女士確診後在居家隔離時病逝，家屬質疑：「快篩劑掌握在某些特定人士手上」、「林右昌說基隆病房十足，陳女士卻沒有病床」、「明知陳女士為確診病患，也未匡列居家隔離照顧，導致家屬也確診新冠肺炎」，這一連串的問題，民進黨政府上上下下，誰可以回答？

今天的台灣，好像在上演其他國家兩年前的劇情，曾經以防疫成果「讓世界看到台灣」而沾沾自喜的指揮中心，不覺得慚愧嗎？