過去的母親節過得相當溫馨，賣花的、開餐廳的、開飾品店的大概都被擠爆了，民眾買得開心，店家也樂得合不攏嘴。

這兩年變了，市面變得清淡多了，有店面的餐廳望穿秋水見不到生意上門，相對於排長龍的快篩劑藥房，老闆不禁要問，我們招誰惹誰了？不是做兒女的不孝，而是不願老媽出門去冒風險、沾染疫情。

出生於這兩年的台灣幼兒，一出生下來就面對口罩、疫苗、插鼻孔……以為這是人生的正常。也因為這種狀況，年輕人就更加不敢生育，自己的命都不保了，哪還有能力照顧小孩？立委高金素梅特別站出來喊話：｢總統蔡英文說0到6歲國家一起養，為何疫情已經擴散到小孩子身上，疫苗、篩劑、醫療量能卻樣樣都缺呢？｣

政府編列上百億預算購買疫苗、篩劑的錢都到哪去了？為什麼還要老百姓在淒風苦雨或烈日曝曬下苦苦排隊？患急診的病童得不到醫療、確診孕婦母子雙亡……多少的悲劇現在各地上演，執政者你們看到沒有？民眾質疑你們的防疫政策還罵人家意見太多，母親節過去了、是否還要拖到8月給爸爸們一個難堪悲苦的父親節？

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