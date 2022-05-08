監察院6日彈劾檢察官陳隆翔的公告，等於向全世界通告，民進黨政府在台灣實施綠色恐怖，監察院正式掛上「台灣東廠」招牌的事實。

這是件非常荒謬的事。民進黨控制的監察院才走了一個藉監察權打擊異己司法官的陳師孟，卻又來了更多的「類陳師孟」監委，讓監察院的台灣東廠化更為徹底。面對監察院這樣的荒誕化，我們只能期待司法及檢察界能勇於對抗這樣的政治黑手，給老百姓留點可以喘息的空間。

此次高涌誠、林郁容提的這件彈劾案有明顯的荒謬處，一是針對民進黨立委段宜康個人打官司打輸的案件，極端針對性地找承辦檢察官陳隆翔麻煩，似乎有意藉彈劾承辦檢察官，儆所有司法官，立民進黨人的威。

二是明目張膽地違背一事不再理的原則，創紀錄地對同一件事、同一位檢察官進行二次彈劾，目的就是要告訴天下人，現在的監察院是民進黨的監察院，有哪個官員，包括檢察官、法官，敢不聽民進黨的話，敢違逆民進黨人的旨意，就要你好看。

這件事很容易看懂。監委高涌誠、林郁容二次就陳隆翔偵辦的「前中華民國曲棍球協會理事長涉嫌以不實單據詐領補助款案件」，指責陳隆翔「就該案重要爭點未致力於真實之發現云云」而彈劾陳隆翔。但事實上，讓段宜康打輸官司，丟了臉，又必須連帶賠100萬元的，不是陳隆翔。

事情是這樣的，103年第17屆彰化縣長選舉期間，段宜康為協助同黨參選人魏明谷競選，公開指摘參選對手林滄敏在擔任曲棍球協會理事長期間詐領補助款。段宜康還以「陳述如果不是事實，段宜康就當眾把一顆曲棍球吃了！」魏明谷接著對外散播段宜康這段指摘內容。林滄敏對段宜康及魏明谷提起民事損害賠償之訴，索賠100萬元。

一審台北地方法院法官審理時，段宜康與魏明谷都「盡其所能的」提出了許多他們認為的證據，企圖說服法院，但法院審理後，認為段、魏兩人所言不可採，判決他們兩人侵害林滄敏的名譽權，應連帶賠償30萬元。

兩造都不服判決提起上訴。林滄敏堅持求償100萬元。二審台灣高等法院法官審理後，還是認定段宜康及魏明谷的指摘沒有根據，不是事實，判決段、魏兩人還應該連帶再賠林滄敏70萬元。段、魏再提上訴，最高法院認無理由，將兩人的上訴駁回，全案確定。段、魏提再審，又被駁回。

事情發展到這裡，段宜康、魏明谷不僅是窮盡他們所有的力量，去找指摘林滄敏的違法事證而不可得，也走遍了我國司法三級三審，甚至再審的救濟體制，還是敗訴收場。段宜康灰頭土臉是一回事，而這也說明不同層級的法院、多位法官都採一致的觀點，認為段、魏就他們指摘之事並無實據。

可能是檢察官比較好欺侮，或者高涌誠覺得檢察官陳隆翔「沒有認真」幫段宜康找到林滄敏的違法事證，才導致段宜康及魏明谷敗訴，所以監委第一次彈劾了陳隆翔。這次彈劾被司法院職務法庭判決不受懲戒之後，監委不滿提再審，懲戒法院又認定再審「顯無理由」予以駁回。

法院能打的官司都打輸了，監委的彈劾也全面潰敗，高涌誠等監委這回顧不得國家體制及法理原則，也不管民進黨的顏面，公然違背一事不再理的原則，又一次彈劾陳隆翔。

很顯然，高涌誠等監委這樣的彈劾夾帶了很多氣。氣民進黨全面執政了，為什麼司法院的那些人還真這麼不長眼，一定要給他們顏色看看，嚇嚇他們。蔡總統在提名高涌誠續任監委時，檢察界人士就戲稱，高有機會蟬聯「司法官最頭痛的人物」的封號，如今他果然不負眾望，難道這就是蔡總統所希望的嗎？

（作者為資深媒體人）