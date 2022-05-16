早自去年底，Omicron在全球與許多國家，造成不亞於Delta、甚至比之更高的死亡數，任何一個有手機的人都能輕易查得到。其對兒童影響，有幾項警訊：兒童感染率高、4歲以下幼兒住院率較過去幾波高、住院病童哮吼、抽搐之比率高。致死率遠遠高於流感，更遑論稱之為感冒。

幼童口罩戴不好、無法維持安全社交距離、疫苗則是太慢開打、不敢打或還無法打，一旦開放共存，首當其衝。預防上的三寶，就是透過頻繁檢驗、改善通風/空氣過濾、停課，來減少接觸及擴散。偏偏，檢驗試劑連病人都排不到，哪有辦法大量提供給幼童與學校作為日常採檢？不承認空氣傳播，哪會普裝高效能空氣清淨機？面對確診數大量增加，不但不加緊防疫，反而削足適履把居隔標準一再放寬，甚至發明獨步全球、自欺欺人的九宮格，弄到家長不敢讓小朋友上學卻又苦無依據可請防疫假。

在疫情擴大，卻苦無防疫資源之下，指揮中心更將僅剩的有效作為─停課措施，汙名化為「共產黨」做法，動不動以輕蔑口氣誇口「台灣不是上海」， 課照上、母親節照過、會考也打算照辦，難不成有跟上天講好特別眷顧台灣？國際資料顯示，英美與台灣以外的亞洲四小龍，在疫情階段皆維持4成以上的管制分數，難道英美也是共產黨？反觀台灣，僅採取約2成的管制分數。把意識形態看得比人命重要，硬把家長、兒童與校方往火理推，難保不久，教師人力也會因自身大量感染而崩潰，到時再來停課，傷害已經無法挽回。

對於國家未來主人翁，不僅預防無方、檢驗無門，生病了也還不能使用抗病毒藥物。那麼，最起碼，要備妥中重症醫療吧？孰知，當幼童高燒不退、抽搐、哮吼，送醫之路更是難上加難！先是新北男童叫不到救護車也不敢自行送醫，繼而有基隆幼童找不到病床淪為人球，而非屬確診者的病童，也因醫療崩潰，在急診空等、耽誤診治，承擔感染風險不說，還被罵浪費醫療資源。

官員怪地方政府沒有善用EOC（緊急醫療應變中心），卻沒說明為何疫情延燒已久，公文卻最近才發？何況，有公文、有EOC，就有床嗎？少子化之下的兒科重症醫療一向被視為賠錢貨，是健保下的弱勢珍稀資源。請問指揮中心，5個月來有沒有積極部署備妥相關資源？如果沒有病床，有EOC何用？根本是何不食肉糜的翻版。

部立醫院是衛福部所轄的公立醫院，理當優先整備醫療應變與分工。北市聯醫已啟動和平院區作為專責醫院，部立醫院有多少家是專責醫院？有多少新冠兒科病床、新冠兒童加護病房？兒童專用的相關氧氣設備、專業人力在哪裡？從去年部立桃園醫院承接大量病人還要自負盈虧，到部立花蓮醫院發生100多例的Omicron群聚、再到部立基隆醫院兒童重症無處可轉，自家醫療體系率先崩倒，主掌全國部立醫院資源的執行長王必勝竟還敢反嗆地方政府叫不動醫院，到底是怎樣的一種野蠻？

府院巨頭與指揮中心一再聲稱Omicron都是輕症，究竟是比民眾外行，或刻意說謊？公衛、醫療、經濟，三柱齊崩，要甚麼、缺甚麼，最不缺的就是厚顏的集體撒謊、甩鍋、貪婪，堪稱比病毒還要氾濫。（作者為健康永續教育基金會董事長）