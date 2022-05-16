疫情狂飆，每日確診人數與死亡人數屢創新高，衛福部長陳時中的滾動式管理終於失靈，民眾怨聲載道，各方批評不斷，連總統蔡英文都頗有微詞。不過在抨擊陳時中之餘，最該負責的行政院長蘇貞昌卻噤聲起來，好像沒他的事情。

按照傳染病防治法，防疫總指揮可以統一指揮與協調各級政府機關執行防疫工作，2020年2月27日中央疫情指揮中心提升為一級開設，依法指揮官本來就應該是由行政院長擔任，除向民選的立法院負責之外，並且負責防疫政策的統整執行。

如上所述，行政院應該負起防疫政策的執行與統整，結果疫情兩年來，每天出現在電視上開記者會與執行政策的卻是作為政治任命的防疫指揮官陳時中，行政院長蘇貞昌在防疫中究竟扮演何種角色，而且陳時中是否能夠請得動各部會首長共商防疫對策，都值得質疑。

面對疫情這種重大災難，蘇貞昌不但沒有一肩扛下，反而把責任丟給陳時中，讓陳時中扮演黑臉，自己扮白臉割稻仔尾，這樣的結果導致防疫總指揮反而以「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第七條「中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施」為由擴權，不但讓立院難以監督，也傷害應有的責任政治。

當大家都把檢討防疫失敗的責任怪罪到陳時中頭上的時候、當陳時中高喊「用藥副作用，誰要負責？」的時候，不要忘記真正該負防疫失敗責任的人是蘇貞昌。

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