5月5日美國國務院以美台關係堅若磐石為由，更新了官網上有關台灣部分的論述，刪掉了「中國只有一個，台灣是中國的一部分」和「美國不支持台獨」的文字。北京方面隨即指責美國此舉是「虛化、掏空一中原則的小動作」。48小時後，美方澄清「政策沒有任何改變」。

美國的政策真的沒有任何改變嗎？政策沒有改變，官網文字何須改變？一國外交政策軍事戰略有無改變，觀其文、聽其言，不如查察其行，更能精準預判。

事實上，早在2016年民進黨完全執政、川普當選美國總統後，美國的兩岸政策早已轉變。轉變，不在於美國是否堅守一中原則、不支持台獨，也不在於戰略模糊是否已轉為戰略清晰，而在於美國藉著預言中共武力犯台的時間表，不斷地鼓譟、驅趕台灣走上一場毫無勝算的戰爭！

2018年，台灣出資贊助的美國智庫「2049計畫協會」資深研究員易思安出書預測，2020年中共將武力奪取台灣。2020年過去了，易思安的預測落空了。2021年3月美國前印太司令部司令戴維斯又預言，中共恐將在6年內攻台，一舉將台灣前國安局副局長陳文凡預測的2049年的最後期限，一下子提前了22個年頭。

近兩個月來，隨著俄烏戰爭爆發，中共武力犯台的揣測，再度爆棚。4月初，現任美國太平洋艦隊司令帕帕羅示警，防衛台灣需要永遠保持警覺。5月7日，美國中央情報局局長伯恩斯指出，俄烏戰爭會影響中國如何和何時拿下台灣的計算，但不會削弱習近平掌控台灣的決心。5月10日，美國情報總監海恩斯在國會作證時則指出，習近平與中國共產黨如何解釋俄烏戰爭這場危機，將影響接管台灣的時程表與方式。她認為，對台灣而言，從現在到2030年都是關鍵、急迫的時刻。

中共武力犯台，究竟是美國捍衛世界霸權泡製出來的幻象？還是美國與台獨份子自我實現的預言？

以時間序列而言，兩岸簽訂並履行23項協議時，何曾聽說中共有武力犯台的時程表？中共領導人既能在短短3、40年間超英趕美，豈不明白武統艱難猶勝和統的道理？兩岸和平紅利，難能可貴，何必武力恫嚇台灣？中國領導及官方有關兩岸問題的論述與文字，何時提過武力犯台、武統台灣的政策和行動綱領？美國國務院官網文字變更，可以解釋為美國政策不變，為何中國官方和平統一的政策卻能曲解為武力犯台？

以因果關係而論，美國屢次提出中共武力犯台時間表時，究竟舉證了那些證據？猶如俄烏戰爭源起，究竟是北約東擴引發俄國不安，還是俄國西進導致北約制裁？孰先孰後？因果關係為何？同理，民進黨倚美謀獨在先，還是中共威逼制裁台獨在先？中共軍機加強巡弋海峽中線及西南防空識別區，究竟是威嚇台灣？還是劍指美國軍艦軍機假自由航行之名窺伺南海？

冷眼旁觀過往6年美國所作所為，不難明白，無論哪黨執政，美國勢將以自身利益為先，藉詞中共武力擴張進犯台灣，誘騙台灣採納不對稱戰爭概念，以小博大，軍售斂財，一旦美國決定發動對中戰爭時，則驅趕台灣人民送命疆場，為美犧牲。

美國政府的一言一行，早失可信度。國務院官網文字更新，與其閱讀美國官員的嘴唇，何如洞悉他們說不出口的用心？那麼，台灣還要繼續隨著美國的曲調起舞嗎？

（作者為資深媒體人）