伊隆馬斯克今天在推特上公開宣布今後將投共和黨，原因是民主黨「已經變成為一個分裂與仇恨的政黨」！

馬斯克以前都是投民主黨的。事實上根據他先前發表的政治哏圖觀點，可以清楚地預見，隨著民主黨在過去10年奮勇直奔激進左派，美國的政治光譜中線隨之左移，馬斯克的政治立場，即使原地踏步，從來不變，可也已經自動列入中間偏右的隊伍了。

那是自然演變的結果，因此，馬斯克這個政黨立場變化，可以說令人毫不意外。

事實上，馬斯克代表的美國選民不在少數。從今年各式各樣的民意調查數據，可以綜合觀察出這個大轉變，根本就是一個普遍現象。

今年2022，對應着民主黨奔左，脱離民意，美國的中間獨立選民正在向右方進行大挪移——不妨名之為馬斯克式大挪移。

但即使如此，一個非政治人物去公開而明確地攻擊民主黨「已變成為分裂與仇恨的政黨」，為什麼？

在民主黨仍然控制著美國主流媒體的現實底下，在民主黨控制著白宮、國會參議院和眾議院三大權力機關的此刻，許多人不禁要說：勇者馬斯克，他說出了大家的心聲！

將他的言論，去對照一下亞馬遜和《華盛頓郵報》的老闆貝佐斯新近公開對嗆白宮的談話，會發現這兩位企業家和創新人物，竟然如此地不約而同。

貝佐斯不也是民主黨嗎？《華郵》不也一向支持民主黨嗎？很顯然，《華郵》的言論政策已經明確調整，正在呼應貝佐斯。

可究竟是什麼原因導致原民主黨馬斯克和貝佐斯都看不下去了？

是拜登政府的極左政策以及失能的調度；是一個完全可以預防失控的通貨膨脹；是民主黨近年全面支持推行的、無所不用其極的極左文化偏見；是白宮的輕浮論調和推卸責任讓人感到美國中短期政策方向仍然不會逆轉。

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