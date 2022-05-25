政壇兩位人物，國民黨主席朱立倫與衛福部長陳時中，共同點是自我感覺良好。朱立倫突襲徵召張善政選桃園市長，國民黨基層炸鍋，朱卻說民進黨因而陣腳大亂；陳時中防疫不及格，幼童及重症死亡人數驟增，他竟說疫情控制得宜。

朱立倫粗糙的「空投」張善政只為平息「朱羅紀」之亂，藍營一片譁然，不只桃園這局沒了，更憂心外溢效應恐波及雙北及台中選情。朱不思彌補傷痕，開記者會稱「前綠營議員全家都要投張」，淪為政壇最大笑話。

朱立倫的驚人之語，讓人不禁聯想起7年前總統大選，他換柱理由之一是淡水阿嬤殷切企盼他出征。朱至淡水造勢時，媒體詢問阿嬤是否入列？想當然爾「查無此人」；沒想到後7年後朱「卡羅」再次編織夢幻謊言，這回換綠營遍尋黨員「查無此人」。

陳時中夢囈不遑多讓。防疫全面失控，家長為小孩停課頭痛不已、人民驚慌減少出門，捷運流量少一半、餐廳慘澹。陳時中無視國人痛苦與無奈，面對重症及幼童染病消逝的生命也無感，厚顏自稱疫情控制得宜。

新加坡自去年底為5歲至11歲幼童接種輝瑞疫苗，迄今幼童近萬人確診沒人死亡。台灣兒童重症個案已累計14例，其中6例併發腦炎、5例死亡，這是防疫指揮官嚴重失職，陳時中竟輕描淡寫的回應，「沒有想到案例相對較多」。

朱、陳兩人的自我感覺良好，是典型政客大頭病。7年前換柱葬送國民黨江山，朱說責任一肩扛，如今引爆桃園之亂又說責任一肩扛，不知還有那個肩膀可扛？相對朱只會說扛責鬼話，陳時中面對染疫死亡數日增，自誇疫情控制得宜，這兩人的大頭病都真要命。