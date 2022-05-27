彭博社26日公布最新全球防疫韌性月評比，台灣在53個國家中位列第51名，倒數第3名，防疫模範生變劣等生。疫情居高不下，立法院27日通過將《新冠紓困振興特別條例》及特別預算施行期間延長1年至明年6月底，行政院也通過「因應疫情新一波振興作為」，總經費345.6億元，政府估計約89.9萬人可受惠。

面對新冠疫情的衝擊，立法院自2020年陸續通過8393.4億元《新冠紓困振興特別條例》特別預算，政府在疫情初期成功擋下病毒，也交出不錯的經濟成績單，但或許是前期防疫成功讓政府錯估情勢，沒能提高警覺超前部署，以致今年4月初面對Omicron的新一波疫情，首先面臨快篩劑不足，5月中又面臨PCR篩檢量能不足之疑慮、醫院病床與醫護人力不足，治療新冠肺炎藥物供不應求，顯然中央疫情指揮中心低估了防疫醫療保健支出所需的經費，也未提前準備防疫的醫療需求。

觀察紓困特別預算8393.4億元中的預算配置，用於經濟發展支出最多，約5151億元，占所有預算的61.37%；其次是醫療保健支出，編列了1657億元，占比19.74%；第三是福利服務支出，約806億元，占比9.61%；第四是農業支出為457億元，占比5.44%；第五是社會救助支出316億元，占比3.76%。從前年1月15日到今年4月30日，約執行7120億餘元，執行比率約85%，目前剩餘約1300億元。

從整體預算配置觀之，政府顯然把重心放在經濟振興上，但防疫、紓困、振興3項，最根本的還是防疫，只要防疫工作做得好，紓困振興所需經費自然可大大減少；疫情若沒獲得解決，經濟必受衝擊，屆時政府又要紓困、振興，反形成惡性循環，更重要的是疫情發展瞬息萬變，政府不該自滿過去的防疫成就，輕忽疫情變化，以致沒有提前部署。

像今年3月前已支付快篩試劑款項僅5264萬，確診後最關鍵的醫藥保健預算項目「治療藥物與醫療器材調度及口罩諮詢、檢驗等」，編列20億8662萬元，只執行了14億5590萬元，執行率僅69%；更在疫情爆發後才緊急採購抗病毒藥物，目前已決標未支付數還有201億2355萬元。

衛福部的防疫經費運用不論是快篩劑、PCR量能、兒童疫苗、醫護人力配置與簡化檢疫、給藥程序，及時救助病患等方面，都有慢半拍之嫌，讓防疫政策出現很多問題。龐大的特別預算沒有發揮應有的效果，還讓人民付出更多生命的代價，政府的防疫工作實在需要嚴肅地檢討。

總數8393.4億元的紓困特別預算目前還剩1300億元，政府說未來將全數用於防疫。但未來編列的預算一定要用在刀口上，填補當前的防疫漏洞，建立檢疫量能，把病床補足、買疫苗，尤其是降低中重症與死亡率仍是當前防疫的重點。如果政府不能妥適配置有限的預算資源，編再多的預算都是浪費。（作者為國家政策研究基金會副研究員）