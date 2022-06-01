歷史是一面鏡子，照見各處，也直指各方。凡是壞事做盡，道德淪喪的人或團體，有一天都將難逃被掃進歷史的灰燼之中。民進黨5月30日強行通過《會計法》第99條之1條文修正草案 ，為陳水扁涉及國務機要費除罪。

在國人眾目睽睽之下，這個法案粗野霸道地通過了，眾聲譁然，也為台灣的道德淪喪，寫下新的一頁黯黑紀錄。我們不禁要問，蔡英文主席，你領導的民主進步黨，民主何去？進步何在？台灣的清新形象，也跟著被敗壞了。

菲律賓日前由前貪腐獨裁的馬可仕之子小馬可仕高票當選總統。為此，菲律賓人，諾貝爾獎和平獎得主蕾莎，日前引用知名捷克作家米蘭．昆德拉的名言「人類對抗權力的抗爭，就是記憶與遺忘的抗爭。」蕾莎說，「我們遺忘了歷史，這對菲律賓人民是一記警鐘。」

思及雷莎的「警鐘」一詞，我要呼籲台灣人民，民進黨強行通過《會計法》，為阿扁除罪，這段無良與無德的歷史，我們不能忘記。我們要記住，民進黨嫌選票太多，小看老百姓的智慧，以為他們再怎麼野蠻，也可以獲得選民的青睞，或者騙得到選票，贏得選舉，再掌政權。

這次，人民眼睜睜地看著民進黨立委們，仗著人多勢眾，強行通過此法。完全無視人民觀感，想做就做，想幹就幹，反正靠著理盲的選票入袋，就能稱霸四方，繼續執政，誰奈他何？

必須注意的是，如果我們一再地縱容輕放民進黨這樣的行徑，讓他們以為公理與是非，只不過是一種參考詞而已，只要討好理盲的群眾，誘導識淺的青年人，狠罵老共，拉美靠日，利導歐盟，將這些內外力量整合集結起來，適時用在選舉與抗中之上，幾乎就勝算在握。

而在選舉上，民進黨輸小贏大，國民黨無力可抗，共產黨無計可施，美日暗助，外銷轉內銷，這種選功與鬥智之選，輸地方贏中央選舉，執政之後再以中央吃掉地方，以總統之姿，統領台灣。

連續贏得兩次大選之後，加以民調支持率也在水準之中，屢次犯錯，總能迎刃而過，尤有甚者，善良與大度的台灣人，總是想著民進黨畢竟為台灣的民主立下汗馬功勞。但是令人遺憾的是，通過《會計法》為陳水扁除罪這樣的修正法案，實在是將蔡主席與民進黨的功勞都打回票了。也讓人百思不得其解的是，民進黨還以為阿扁是票房保證，只要守住南部的綠票，加上中部的藍綠各半小勝一些，回到北部主戰場，大概也是藍綠參半的局面，只要在中間與年輕選票中挑起「賭爛藍」、討厭國民黨、找回民眾黨的回頭票，加上堅固的基本盤，是有可能用騙、拐、誘、威等手段，將票拿到手而勝出。

但壞就壞在，蔡主席和民進黨的選對會，還沉湎於兩次大選的過去式，經過6年的執政，許多人民想都想不到，看也沒看過的民進黨醜態與腐姿，統統現形了，不堪入目，不敢領教，尤其通過這個《會計法》為陳水扁除罪，民進黨將因道德敗壞被掃進歷史灰燼之中，我們拭目以待。（作者為中華戰略暨兵棋研究協會研究員、中華兩岸與戰略研究協會籌備處發起人）

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