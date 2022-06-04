或許是從沒想過這輩子竟有被民進黨打壓到無以復加的一天，最近的台北市長柯文哲已不復往昔的意氣風發，言談顯露的盡是喪志之氣，也才會在備詢時回答說「退休還是要找個工作做」、「卸任後還是要先回台大醫院」。

事實上，柯文哲說卸任後回台大報到也非首次，甚至柯也曾說過，如果選不上應該也回不了台大醫院，要去台東馬偕醫院當一名普通醫師。柯文哲回不回的去台大事小，一旦北市長卸任後無所事事，政亡人息後的柯文哲，不僅是放棄堅持創立民眾黨的初衷，也將讓打著台灣本土名號欺壓台灣人的民進黨笑到最後，敢問柯文哲吞得下去?

柯文哲今夕的垂頭喪氣，令人想到楚漢相爭時，項羽不過一時兵敗，「勝敗兵家事不期，包羞忍恥是男兒。」然而項羽吞不下這口氣，自覺無顏見江東父老，憤而自刎於烏江。明明「江東子弟多才俊，捲土重來未可知。」項羽吞不下就是吞不下，柯文哲的「回台大」說，與項羽的賭氣不願捲土重來何異?

坦白說，柯文哲始終太輕視自己對台灣民主可能發揮的重要功能—制衡民進黨。放眼當今政壇在野一方，國民黨檯面人物多是闇弱少志之輩、精於權謀之徒，要靠這些失去黨產就不會打仗的「國民黨們」發揮在野制衡的功能，甚至完成新一波政黨輪替，隨著民進黨在黨、政、媒、司法領域都已箝制收買得手後，幾乎絕望。

偏偏柯文哲擁有國民黨人所沒有的特質：敢言能言，權慾低無所求，年輕族群接受度高，以及最重要的特質：最能凝聚反對民進黨的民氣者，沒有之一。如果柯文哲自甘墮落，糟蹋上天賦予其的天賦特質，那麼不僅今生總統無望，更難為台灣民主劃下關鍵一筆—打破民進黨永續執政迷夢。

沒有舞台就沒有聲量，難道柯文哲甘願提早接受跛腳、人亡政息的結局?柯文哲倘能審時度勢，就應如同太陽發射光芒一般，設法將其政治能量在北市長任期將至之期，發揮得淋漓盡致。

眼下國民黨僅剩高雄一都尚無提名人選，此時如柯願意捨一人之小我，成就民眾之大我，宣布參選高雄市長，並登高一呼倡議「在野大聯盟」，將所有在各式民調中不滿意、非常不滿意，以及灰心拒絕回答等真正超過半數的多數民眾，通通團結於聯盟理念之下，除了是對台灣民主做出重要貢獻，更可望在年底的選戰成功營造「下架民進黨」的選舉議程軸心， 屆時民眾必然有感於柯的「無私」，進而成全柯文哲的小我。

然而期程緊迫非常，遽聞國民黨中央近日將南下與黨籍議員溝通市長人選問題，一旦國民黨內形成「無魚蝦也好」的共識後，且不說年底高市長勝選無望，柯文哲的政治生命也將同時宣告倒數。如諸葛亮所說: 「今天下三分，益州罷弊，此誠『危急存亡之秋』也。」北伐不一定會贏，不北伐蜀漢一定提早亡國。此刻，對於柯文哲與民眾黨而言，不也是『危急存亡之秋』?諸葛亮的北不北伐，與柯文哲的來不來高雄南征奮力一搏，不也如此? 柯P何妨深思。（作者為自由撰稿者）

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