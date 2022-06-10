年底九合一選戰，外傳民進黨台北市長與桃園市長提名作業要延至8月，是為了等衛福部長陳時中。前扁辦主任陳淞山今發表評論指出，以目前疫情失控的狀況，提名陳參選台北市長，將變成「全黨挺一人」；若提名新竹市長林智堅參選桃園市長，此舉會讓民進黨陷入與國民黨主席朱立倫強力徵召張善政參選一樣的獨霸作為，是錯估形勢。

陳淞山9日在《美麗島電子報》發表評論文章指出，最近聽聞民進黨高層正準備運作陳時中、林智堅參選台北市與桃園市長，這是錯估形勢且相當不負責任的政治布局。把短暫失格且沒有擔當的防疫指揮官陳時中擺在參選直轄市長的梯隊，擺明了就是用「全黨挺一人」豪賭來掩蓋防疫失控的種種錯誤及亂象。

至於林智堅參選桃園市長，陳淞山說，等於漠視桃園在地長期耕耘的民進黨現、卸任立委們的努力與爭取參選的用心，讓民進黨陷入與朱立倫強力徵召張善政參選一樣的獨霸作為。說穿了就是上位領導者犯了「靠勢」、「傲慢」、「居高臨下」領導毛病，恐會造成民進黨年底選戰重演2018年慘敗的覆轍，危及2024總統與立委大選根基。

對於近來引發爭議的「24小時火化」問題，陳淞山也痛批，這是陳時中甩鍋賴帳且沒有擔當的「失格」鐵證，若還讓他來參選台北市長，豈不就是「請鬼拿藥單？

而對於表態爭取參選台北市長的前交通部長林佳龍，陳淞山則大加讚賞，認為林學養兼備的政治條件，過去多項職務的歷練，參選台北市長綽綽有餘。

陳淞山強調，只因為林佳龍的「正國會」派系非屬民進黨英系與新潮流系的主流系統，就要刻意封殺他來參選台北市長，這難道是合理且公平的布局嗎？陳也提出警告，林佳龍與正國會是黨內「老三」地位，明年2024總統大選黨內初選可能是賴清德與陳建仁兩位先後任副總統的政治競爭，倘若林真的在參選台北市長之路被某個派系排擠做掉了，難道明年他不會展開反撲嗎？

至於林智堅，陳淞山說，他年輕有為，政治的路還非常遠，未任滿而轉換跑道參選桃園市長是個錯誤的選擇，只會裡外不是人。而且林智堅當時為了新竹縣市合併升格引發爭議，大動作棄選大新竹市長，現在卻想棄職而去參選桃園市長，這是自打嘴巴行為，且會讓黨內布局參選的現、卸任立委憤怒難平，新竹市民也會看不起這樣的落跑市長，選票投給其他黨派候選人。

陳淞山奉勸陳時中，縱使最近犯了錯，但兩年多來的防疫紅利並沒有完全掩蓋掉，為了自己的政治清譽，更應該專心盡力在防疫工作上，縱使有人慫恿他參選台北市長，也應該謙讓，這才是有擔當有作為的防疫指揮官。

陳淞山強調，正在錯估形勢自亂陣腳的民進黨高層，台北市與桃園市的選戰人選布局已有所偏差，要儘速導正。林佳龍已準備好了要參選台北市長，而桃園市現、卸任立委鄭運鵬、鄭寶清、彭紹謹及黃適卓都是「在地化」的政治菁英，也準備迎戰國民黨提名的張善政，是該儘速通過內部程序加以徵召提名參選，期待民進黨領導高層做出正確選擇。