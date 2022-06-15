台北市政府網軍疑雲爆發至今仍未平息，台北市議員簡書培今再質疑，平時最痛恨網軍的台北市長柯文哲，這次卻反常跳出來說要保護公務員，巧的是，本次陷入風波的公務員大都在民眾黨籍局長麾下，質疑「黨籍」局長是否有特別任務，難怪柯文哲只輕輕帶過，主因就是不能查、不敢查。

台北市政府發言人陳智菡回應，被點名的3位局長非常認真在做市政工作，且皆盡力遵守行政中立，黨籍只能代表他們對政黨價值的認同，批評議員說法似乎影射有黨籍者必然不中立、會因政黨利益犧牲國家利益，甚至必然因此具有犯罪動機。

台北市政府網軍疑雲爆發至今仍未平息，台北市議員簡書培今再質疑，平時最痛恨網軍的台北市長柯文哲，這次卻反常跳出來說要保護公務員，巧得是，本次陷入風波的公務員大都在民眾黨籍局長麾下，質疑「黨籍」局長是否有特別任務。（簡舒培提供）

陳智菡強調，議員必須明白憲法賦予的公民權，那就是國民無分男女、宗教、種族、階級、黨派，在法律上一律平等。不應只是因為黨派立場不同而隨意指控他人可能犯罪或指使犯罪行為，強調這應該是基本的國民素養。

簡舒培指出，被爆出在上班時間上PTT帶風向的帳號，有6名同仁使用12組帳號，其中的4名同仁使用8組帳號，竟然是在民眾黨籍的局長主管麾下工作，包括產發局長林崇傑、觀傳局長劉奕霆及交通局長陳學台，也都是創黨黨員，質疑此事絕非湊巧。

簡舒培說，隸屬於產發局會展基金會的林姓同仁共有3種帳號，運用多重帳號發文造謠，表示老婆及3名小孩確診、公司未給付薪水、顏色正確才有醫師等錯誤消息；觀傳局宋姓員工運用多重帳號推文，PO文要求各部門提供網路行銷執行成果，遭踢爆後心虛於端午節大量刪文。

至於交通局林姓科長，簡舒培指出，經統計發文345次，留言59358次，對機車路權發表具攻擊性的言論，幫柯文哲帶風向並在遭踢爆後大量刪文；交通局公運處盧姓政風主任，總共發文101次，留言8258次。

簡舒培批評，4名市府公務員共8個帳號，職位從科長到保全，在上班時間違反行政中立，掛在網路上幫柯文哲帶風向，攻擊柯的政敵、議員，遭爆料後大量刪文，行為都堪比網軍，且上頭長官都是民眾黨籍，難脫瓜田李下之嫌，難道黨籍局長真有特別任務？