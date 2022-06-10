應邀訪台的斯洛伐克國會副議長勞倫契克與國會友台小組主席歐舒斯基，於10日離台前經PCR檢驗陽性確診。雖然兩人都無不適症狀，但因訪問團於5日抵台後，曾分別拜訪了總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫?等政要；此一情況讓國人憂心，這些政府領導人是否會遭感染。

然而，在國人的擔心尚未解除之際，這個由上述兩人率領的國會議員及布拉提斯拉瓦省省長等10人訪問團，日前在參觀立法院時，又做出驚人之舉。團員布拉提斯拉瓦省長德若巴與議員齊阿克等人，竟在議場質詢台前模仿我國立委國會打架，當場作勢扭打，其他團員則假裝在旁邊勸架，一行人玩得十分開心並留影紀念。

陪同參訪的綠委，也是「台灣─斯洛伐克國會聯誼會」會長許智傑竟然指出，「德若巴省長本來就很活潑，所以用這種方式來表達；民主本來就是多元，訪問團對台灣的民主是很肯定的。」天啊！對台灣民主的肯定，有著許許多多的表達方式，這根本就是不懂「作客之道」的差勁表現。另外，除了那兩位不識大體的小丑，竟然還有我方陪同人員在旁邊配合演出，真不知羞恥之心何在！

不知道這個訪團成員的「精彩演出」，是否事先徵求過我陪訪人員的同意？如果是的話，這些無腦的官員應當受到處分；如果否的話，則這個訪問團成員素質還真是差得可以。國會殿堂本是神聖莊嚴的地方，它被我們自己的國會議員糟蹋也就算了，可悲的是陪同參訪的外交部官員、綠委及立法院工作人員，竟然沒有人制止。

斯洛伐克是中歐小國，人口只有約546萬，面積約4.9萬平方公里。訪問團成員的來回機票，應該是由外交部支出，或者至少是「落地接待」。連續斷交8個國家的民進黨政府，為了拉攏一些小國，乃認為「撿到籃子裡都是菜」。除了撒錢及簽訂一些都是我們吃虧的「協議」或是「合作備忘錄」之外，如果還得失去立場和賠上尊嚴，不正是應了「飼老鼠咬布袋」那句話嗎？

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