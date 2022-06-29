讓人民日子過得好些，讓社會有良善價值，讓台灣能有和平，是我幾十年來對政治的期盼。國家有難，本黨有需，我都絕不會皺眉閃躲，我敢為天下先！

高雄市選舉為艱困地區，且本黨中央並未認真處理高雄市長選舉事，致使至本年三月間仍無有人願意承擔高雄市長選舉。

在高雄市庶民鄕親與企業界的勸進下，本人以「不爭、隨喜」做為參選的前提，因而成為本黨敢於承擔高雄市長選舉的第一人，也開始積極走訪高雄，聆聽請益。我敢為高雄先！

民進黨在高雄執政許久，又擁有府、院、市、媒等強勢，本黨在高雄能贏的必要條件即理念與人和。「不爭、隨喜」即為在求人和。「不爭」意指，只要黨中央有人選，樂於讓賢。「隨喜」意指，若大家歡喜，樂於承擔，若中央或地方不喜本人參選，不會強求。

「不爭」不表示坐以待召，也不等於不敢承擔，「隨喜」更不表示不積極準備。幾個月來，本人除了經常透過媒體，對民進黨的不當政策提出批判外，每週均在高雄各地拜會，弘揚理念，了解高雄人民的需要，研擬對高雄有利之政策。

黨中央與地方黨部基於種種因素，似乎並不樂見本人成為高雄市長候選人，迄今從未有任何接觸，並透過各種放話，聲稱本人的政治立場並不適合高雄選舉，同時亦開始積極勸進相關人士參選高雄。

黨中央聲稱有不能公開之內部民調，並援引以推舉屬意人選參選高雄市長。本人反覆表示，黨中央大可放心，不論有無民調，只要黨中央有人選，自己絕對遵守「不爭」之承諾。

本人樂見黨中央已有高雄市長人選，本人完全尊重並給予祝福，敬祝高票當選！若需提供理念協助，必當義不容辭。

此次因「因緣不俱足」，本人無緣為高雄市民奉獻與服務，但本人未來還會繼續在高雄走動，這段時間對高雄市民的所有政策承諾，日後若有機會，一定依諾落實。茲詠一詞，以示心境，以昭日月：

我本將心向明月

奈何明月照溝渠

縱使溝渠又何礙

高雄情緣無絕期

（作者為孫文學校總校長）

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