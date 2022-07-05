國民黨高雄市長參選人柯志恩近日遭自稱旅美教授的「翁達瑞」質疑，論文自我抄襲，一稿兩投涉「學術不倫」。而針對新竹市長林智堅爆發「論文門」事件，柯志恩今（5）日狠酸，「翁達瑞教授該出來踢球了，好不好？這東西你說你告我一次，你可以賺1千萬，科技產業你可以賺更多好不好？」

柯志恩今到國民黨高雄市黨部與主委許福明等黨幹部開會，媒體關心近日她遭網軍指控「學術不倫」，柯志恩強調，是誰抄襲誰？是柯志恩抄柯志恩嗎？柯志恩的博士論文隨時在USC南加大數位圖書館，1秒就可以查得到，博士論文絕對沒問題。

柯志恩怒駁，幽靈教授指控的柯志恩兩篇摘要，是她眾多期刊當中，他選兩篇摘要說有雷同，「對不起，兩篇都是柯志恩自己寫的！」研究對象、結論、篇幅都不同，重點是柯志恩自己寫，自己必須再次講清楚。

至於林智堅爆發「論文門」事件，柯志恩認為，林智堅論文完全不一樣，抄襲科技部報告，這完全不同檔次，好不好？「翁達瑞教授該出來踢球了！你說你告我一次，你可以賺1千萬，科技產業你可以賺更多好不好？」呼籲幽靈教授出來面對吧！

柯志恩重申，遭針對的兩篇期刊摘要，從上下左右都是柯志恩對柯志恩，跟其他論文的方法是不一樣，不該用「抄襲」這兩個字，請媒體務必以正視聽，而且她已經提告了，關於任何扭曲訊息絕對不寬貸，絕對告到底。