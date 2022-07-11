民眾黨中央委員會今（11）日通過提名程序，確定徵召立委高虹安選新竹市長。高虹安表示，她是理工出身，有數據思維、務實個性，最了解如何將新竹打造成智慧城市及產業與園區的需求，希望能夠獲得選民支持，成為新竹市長。

民眾黨主席、台北市長柯文哲表示，他在新竹出生、長大，很多親朋好友都還在新竹，每年最重的要節日「除夕夜」也都會回新竹，因此對新竹有特別的感情，希望好還要更好，而高虹安年輕、學歷高，經過企業嚴格考驗，過去2年在立法院的表現也有目共睹，「我非常負責任的向大家推薦，新竹這個城市的最佳市長人選就是高虹安！」

高虹安也指出，她從1年多前就深入新竹大街小巷，看到各行各業、百工百態，解決新竹朋友關心的大小問題。她指出，全球因竹科進步、新竹因竹科改變，但新竹還有城隍廟、長和宮、竹蓮寺等廟宇，靜靜守護地方超過200年，傳統跟科技在這座城市交會，不僅是大家所知的分秒必爭的科技城，也是值得細看品味的文化城。

高虹安說，她是理工出身，有科技背景，曾在企業當主管，也有科技創業經驗，知道如何以全體市民的最大利益為優先，運用有限的市政資源創造出最大利益與產出，若有機會成為新竹市長，會用她獨特的經驗，讓新竹走向更加務實的每一天，走出傳統兩大黨政治僵局的死胡同，把新竹打造成一個更加美好、尊榮的城市。