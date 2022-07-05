高市市今天中午下起大雨，鳥松區澄清湖附近排水溝發生落水意外，一名女子不明原因落水，所幸救護人員獲報趕抵即時救起，女子左腳有擦傷，意識清醒送醫治療無礙。

中央氣象局中午針對高雄等縣市發布大雨特報，市區多處排水溝因降雨水位暴漲。高雄市政府消防局119勤指中心12時23分獲報，鳥松區正修路與公園路路口排水溝內落水案，出動3車7人前往。救護人員到場後將年約40多歲女子救上岸，所幸僅左腳有擦傷、意識清醒，在進行包紮處置後送醫。（編輯：孫承武）1110705