經濟部舉辦「半價銅板購」活動，高雄市12處市集發放日期、時間、場域及品項等資訊。（柯宗緯翻攝）

經濟部舉辦「半價銅板購」活動，高雄市12處市集發放日期、時間、場域及品項等資訊。（柯宗緯翻攝）

高雄鳳山青年、龍華、國民等12處市集響應，每周推出130種以上商品，總價逾200萬元，開放民眾以50元銅板價搶好康。（柯宗緯翻攝）

疫情衝擊傳統市場及夜市商機，經濟部7月起連續4周舉辦「半價銅板購」活動，高雄鳳山青年、龍華、國民等12處市集響應，每周推出130種以上商品，總價逾200萬元，開放民眾以50元銅板價搶優惠限量商品組合，盼刺激後疫情買氣。

高市經發局指出，這次「半價銅板購」活動，有龍華、國民、三民第二、前鎮第二、鼓山第一、哈囉等6處市場，以及鳳山青年、吉林、喜峰街、興中、大社青雲宮、大樹久堂等6處夜市熱情參與。

經發局進一步說明，民眾在合作的市集憑當日於攤位購買商品、行動支付消費紀錄或單據等消費證明，即可以50元銅板價加購每份價值至少100元的優惠商品組合，每處市集每周提供至少400份，超值優惠歡迎民眾共襄盛舉搶好康。

經發局說，百元商品組合內容豐富，包含生鮮食材、加工食品與雜貨、特色美食小吃、飲料與百貨等組合等，部分市集每周還提供不同優惠組合，包括新鮮蔬果、現宰肉類鮮魚、香辣麻辣鴨血及酥脆雞排等，每周商品組合多達130種以上，類型多元，總價值高達200萬元。

經發局長廖泰翔表示，高雄各個市集都具地方特色，其中傳統市場風貌多變，有溫暖的人情味；夜市則是夜晚享受美食與休閒氛圍的重要場所，是台灣觀光的亮點。感謝經濟部發起「半價銅板購」活動，以優惠組合好康吸引民眾採買，以提振消費買氣。

高雄市公有市場聯合自治總會理事長李國祥直說，感謝經濟部與高市府合辦接地氣的活動，協助因疫情受創的市場，盼提振傳統市場買氣與經濟。吉林夜市管委會主委陳浩陽認為，先前疫情升溫嚴重影響攤商生意，期待活動幫助攤商店家短期內振興經濟。

經濟部「半價銅板購」活動從7月起連續4周辦理，傳統市場活動時間為每周三（7月6、13、20、27日），列管夜市活動為每周六（7月9、16、23、30日），完整參與活動市集名單、活動時間及最新每周優惠商品組合，可查閱「台灣市集gogo購」臉書粉絲頁、經發局臉書粉絲頁或撥打0800-688-818將有專人提供協助。