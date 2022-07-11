台灣人每年喝掉近800億的手搖飲，有近8成的上班族都有喝手搖飲習慣。手搖飲品牌TEA TOP第一味近來積極往北部拓點，在疫情下逆勢展店，5月以來在新北市再開三家新店，分別是淡水捷運店、新莊幸福店、汐止忠孝店，買氣正熱的同時，TEA TOP加碼全雙北16間門市同慶舉行買一送一的活動，於14、15日購買「日月蘋安」送「高山青」一杯（每日限量50組）。

本次推出買一送一的指定品項為門市銷售榜的常勝軍「日月蘋安」與「高山青」，「日月蘋安」使用日月潭紅茶與富士蘋果製作的果醬調製，內含有新鮮蘋果丁，口感酸甜清脆。夏季炎熱，人們喜好的飲品逐漸從濃厚口感改為清爽風味，蘋果酸甜滋味讓人心情愉悅，且水果擁有豐富的營養，讓人充滿活力，平撫夏日的熱氣。

同時，在數位網路的趨勢下，手搖飲品牌也紛紛透過數位工具加強主顧客的黏著度，提升會員經濟效益。TEA TOP表示，目前全台會員已經破2萬人，雙北的會員系統也已全部上線，投入多元的線上資源與年輕的行銷團隊，成功透過網路活動讓顧客回到門市做實體消費。

TEA TOP針對會員推出「寄多多」，曾創下單店寄杯達4萬元，讓門店在疫情下能挺住營收。為了更拓展會員數，TEA TOP在這次雙北同慶的活動期間，同時推出「新會員免費喝」活動，於雙北店家加入會員前1000位，即可獲得35元折抵券。