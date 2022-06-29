美國有不少智庫，基本多為出資者做研究課題，經常自然而然地做出偏向出資者的結論和意願，成為出資者所屬利益團體的背書者之一。當然，獨立客觀的智庫，仍然不少。最近華府智庫之一「美國企業研究所」，最新出版的《保衛台灣》一書中，資深研究員白蘭斯（Hal Brands）和貝克利（Michael Beckley）在名為〈為長期戰爭做準備：美中在西太平洋之戰，不會速戰速決的理由〉的章節中寫到「華府可能正在為錯誤的戰爭類型做準備」。

他們兩位表示，美國和中國大陸都希望在太平洋打一場小規模戰爭，但這不是他們會得到的那種戰爭。中國大陸和美國認為無論那方戰敗，損失都太大，因此希望是小規模衝突。但雙方也都有堅持下去的能耐，因此戰爭就有可能拖久，規模就有可能是區域性而非局部性。中國大陸認為台灣問題，必須在這代人解決，統一是中華民族偉大復興的必然要求；美方則認為未傷及中國大陸就認敗，將重創美國國際聲譽。

因此最簡單解決的方法就是恢復戰前狀態：「中國停止攻擊，台灣不宣布獨立，美方也不支持台灣正式獨立的承諾」。如此一來美國援救了一個充滿活力，有著戰略地位的民主政體，美國與中國大陸雙方都保留了臉面，又看到明日的曙光。

事實上，這兩位研究員的觀點，就是台灣學界的基本觀點。亦即維持現狀、九二共識、反對台獨、和平交流、共創未來的兩岸關係。

問題是，從拜登總統上台後，我們不理解的是他庚續前任川普總統對大陸的經濟制裁政策。甚至變本加厲，更拉幫結派促成各種抗中的軍事同盟，並強化已有的政經關係，引導至堵中的策略。不論是英國、澳洲、紐西蘭、加拿大、美國的「五眼聯盟」，澳洲、美國、英國的AUKUS同盟，還是日本、印度、澳洲、美國的QUAD、以及希望結合印太地區更多國家參加的印太經濟架構IPEF等。這些由美國牽頭的大小組織，最後的聚焦都在對付中國大陸的崛起，封鎖中國大陸的經貿活路。亦即阻止及封鎖中國大陸，從世界製造工廠，躍升為高端科技的中國製造，甚至有能力超前訂出商業科技產品的世界規格！

拜登總統展現了他的雄才大略。這次6月29日至30日，在西班牙馬德里舉行的北約30國峰會，也邀請了日本、韓國、紐西蘭、澳洲等太平洋國家領導人參加。預計北約將把對抗中國崛起，首次定入組織指導原則。

最近這兩年，我們的國防部在美國人的「指導」之下，成立了「國防部全民防衛動員署」。俄烏戰爭爆發後，美國對台軍售政策改變，拒售台灣M H －60R反潛直升機，因為美方盼台採購不對稱作戰武器。其實，美國人就是希望，兩岸的衝突，在台灣形成「烏克蘭化」，焦土作戰在台灣。然後藉口助防台灣，用對付俄羅斯那一套全方位掠奪戰，從科技、文化、經濟、貿易等，一次打擊中國大陸。特別是大陸持有的一兆美元的美國國債，以及數不清的海外資金及資產。美國只要誘使中國大陸攻擊台灣，最好登陸台灣，那麼美國的一石數鳥的掠奪詭計，就可以施展和得逞。這種企圖和野心，幸好很多人都明白了。

我們國防部在前幾個月曾表示，將取消軍團，改成作戰區，這個餿主意，肯定是美國強烈向台灣當局表示的。我們真不明白，美國、日本、韓國的部隊是不是也是將自己國家化成作戰區來統帥部隊，如果不是，台灣當局為何要如此？不是美國人的主意是誰的主意？明眼人一看就知道美國人蓄意把台灣推入作戰區，希望兩岸對著幹，打爛台灣，拖垮大陸。幸好，我們國防部英明，公開表示，有計劃，沒時間表。

因此，台灣一批搞反中抗中奪取到台灣政治資源的政客，實在該反思台灣的未來怎麼辦？如果反中抗中仍然可以騙取國家資源，我們也無所謂，反正選舉各看本事，後果選民自負。然而方法要改變。如果這帖反中抗中藥，越吃越猛，基本還有美國人加持，搞到最後，宣布台獨，這下正好走入美國人的圈套，逼迫中國大陸不得不出手。問題來了，反中抗中的飯，還吃得動嗎？這批政客，你們沒有親戚五十在台灣嗎？江湖有言，盜亦有道，把台灣弄糊弄焦，大家沒路走了，只有美國人獲取龐大的利益，但卻搞死兩岸的中國人，還有那些堅稱自己不是中國人的台灣人。

日前，哥倫比亞教授、著名漢學家與中國政治專家黎友安（Andrew Nathan），在《外交事務》撰文，主張「中國其實不打算對台灣動武」。黎友安認為習近平並非不想統一台灣，而是中國大陸對台灣，一直保有「戰略耐心」，而且北京的戰略耐心不只是對台灣如此，對其他領土爭議的場域也是如此。

俄烏戰爭的經驗，讓北京更堅定要以戰略耐心跟台灣繼續耗下去，耐心等候台灣最後高舉白旗，也不要冒險發動攻擊，以免付出慘痛代價卻永遠失去台灣。

總之，決定台灣和大陸是和是戰的命運，最後是台灣的選民，我們都是同一艘船的人，真的是命運共同體。台灣在民國四十七年，度過了八二三炮戰的危機. 六十多年後的今天，我們看不出兩岸有什麼危機？只有美國人鬼畫符般地到處唸符咒，說大陸要打台灣。美國人的目的就是要打斷大陸和台灣發展的未來，我們總會有一份自覺吧！正如佛教禪宗六祖慧能所說「菩提本無樹，明鏡亦非台，本來無一物，何處惹塵埃」。（作者為中華戰略學會研究員）

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