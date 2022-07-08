7月初俄國軍艦進入台灣周邊領海，之後中俄又一起出現在釣魚台海域，許多觀點認為，這是中俄行動有對抗印太版北約及環太平洋26國軍演之意涵。中俄戰略協作係基於「全面性戰略夥伴關係」下的2021-2025軍事戰略路線圖。根據2021年11月23日俄羅斯國防部長紹伊古與中華人民共和國魏鳳和簽署了2021-2025年兩國軍事領域合作發展路線圖。所以這次中俄軍事行動，儘管沒針對性，但是項莊舞劍、意在沛公的鎖定東海、台海問題，應該不會雖不中，亦不遠矣。

據俄羅斯國防部表示，中俄同意通過戰略軍事演習、聯合巡航加强兩軍合作。這次中俄聯合海上行動，可以說軍事戰略路線圖的劇本、成果與態度，尤其，俄國遭受到全世界排擠與制裁；中國大陸則遭到「天下圍中」，兩國需要相互支持，尤其中國大陸樂見俄羅斯扮演平衡美國與其盟友互相牽制的角色。

俄中分進合擊對抗日本 心理壓力大

俄國軍艦出現在日本海域也非第一次，2021年10月17日至10月23日中俄海軍在完成「海上聯合-2021」演習後進行了聯合戰略巡航，首次通過日本津輕海峽，挑動日本敏感神經，引起高度關注。

11月中俄重新簽署了軍事合作路線圖之後，兩國不時穿梭在日本周邊海域，2022年5月、4月中國大陸船隻進入釣魚台海域，在6月香格里拉會議期間，日本防衛大臣岸信夫警告對中國大陸試圖改變南海和東海現狀的企圖提出警告，並表示台海的和平與安全，不僅對日本很重要，對國際社會也很重要。5月至7月之間，俄國軍艦不時出沒日本周邊海域，從北部北海道到南部靠近台灣的與那國島、西表島。這是中俄兩國對日本下苦藥，目的是讓日本有種芒刺在背的不安全感受。

日本與中國大陸、俄羅斯互為鄰國，日本與中國大陸有釣魚台列嶼爭議，與俄國有北方四島主權爭議，日本與中國大陸、俄羅斯立場分歧明顯，加上烏俄戰爭，日本制裁俄羅斯，兩國關係又陷冰點，俄國暫停與日本在北方四島經濟合作與領土主權談判。日本既反中也反俄，相反的俄中關係具有共同的戰略利益，中俄協作不但具有嚇阻力道，更有宣示主權象徵，這就是俄中海軍聯合行動之事實。

中俄新型非對抗夥伴關係

2013年3月，習近平在俄羅斯外交部國立國際關係學院演講時首次提出以互利合作為基礎的新型國際關係理念。2019年12月19日，俄羅斯總統普丁在年度記者會上表示，「中俄合作意義重大，是塑造多極化世界的重要因素。中俄合作仍然是維護國際穩定和建立國際法的重要力量」。

普丁發動一場具爭議性的烏俄戰爭，在其國內仍有高支持率，但這場戰爭帶來後續的負面效果，包括國家地位、形象、經濟問題，都需要找到一個解決方案。對中國大陸而言，在2022年6月香格里拉會議之中，中國大陸對全世界撂下狠話，拋出解決台灣問題不惜一戰、台海是主權與管轄領域等說法，乃至於釣魚台列嶼主權爭議，中國大陸想要重新定義這些主權議題，試圖維護自己的國家利益與主權，中國大陸與俄國都面臨著國內、國際兩方面難題，中俄必須平衡內部與外部利益努力。

但是，中俄軍事合作路線圖，兩國並未針對烏俄戰爭，協調援助俄羅斯武裝部隊支援烏克蘭軍事行動及互動條件做出具體承諾。兩國雖然號稱互利、新型大國關係，並非準軍事同盟關係，俄羅斯獨力與烏克蘭作戰，沒有依靠中國大陸軍事援助。如果未來反映在印太地區，中國大陸與其他國家爆發衝突，俄羅斯是否直接捲入衝突，軍事援助中國大陸有待商榷，目前兩軍在台灣及日本周邊海域聯合軍事行動，更多的是向美日同盟傳達政治性之意涵。

中俄戰略合作有著「結伴不結盟」特色建立新型大國關係。中俄「結伴」同行要向全世界宣示，任何挑戰中國大陸與俄羅斯的主權、核心利益，有著「不惜一戰」的宣示。儘管世界局勢不穩定，幾乎整個西方國家反對中國大陸、俄羅斯的情況下，俄中戰略合作更需要考驗，據了解近期中國大陸、俄羅斯、伊朗將在美國後花園拉丁美洲進行演習，委內瑞拉正籌備8月中旬的「狙擊手前沿」軍事演習。俄羅斯、中國大陸與伊朗將在拉丁美洲與加勒比地區部署先進軍力，刺激美國敏感神經，同樣要讓美國感到芒刺在背的不安全感。

所以，中俄戰略合作，若再加上伊朗等三國的聯合軍事大動作，跟美日台聯合軍事行動，看來不是針對性的問題，而是美國喜歡操作的「聯盟戰略」，是否經得起中俄伊可能聯合動作的考驗問題了。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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