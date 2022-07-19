以擅長「整修」公園著稱的前風城市長林智堅，於今年3月風光宣布預計7月底開打新竹市立棒球場首戰，同時宣稱是竹竹苗唯一符合職棒規格的棒球場，號稱花費11.36億元「翻修」擁有10000席座位，預計可以帶給市民良好運動賽事場地，並期望是留下供未來市民追思其優質施政的代表性大型建設。

但是「整修」公園跟「翻修」棒球場，確實是隔行如隔山，6月29日新竹市主場球隊「味全龍」葉君璋總教練指出，棒球場有諸多缺失，例如：排水溝設計不良、外野色系錯誤、停車格不足、周邊交通打結，從場內到場外，可說是問題重重。整體來說新竹市立棒球場的重建工程已淪為一個「半套球場」，林智堅傳送到桃園以後，留下的不是代表性大型建設，而是禍患來源，連葉君璋總教練都喊出：「安全性沒辦法將就！」

以過去台灣各地主要球場的「建造」價格為例：台北天母棒球場花費5億擁有10000席座位、桃園青埔棒球場花費7.9億擁有12000席、雲林斗六棒球場花費15億擁有15000席座位、台中洲際棒球場花費10.2億擁有19600席、高雄澄清湖球場花費12億擁有20500席座位，可以明顯看出「翻修」新竹市立棒球場花費11.36億擁有10000席座位，價格確實偏高，而且只是「翻修」而不是「建造」；此外，其他各地球場「建造」價格也尚未依據物價指數上修價格。可見林智堅對於棒球場經費的動支用途，確實有需要讓人深思理解的神秘空間。

林智堅的棒球場，排水溝設計在球場內，就算有鋪上防護墊防滑，還是會和紅土地板間產生高低落差，這樣的設計除了容易讓球員受傷，也會讓球員因心理壓力在比賽時無法放心奔跑；算是成功佈上了防止快速移動力場，只有熟練突破結界的球員，才能有效創造主場優勢。

林智堅的棒球場，外野採用淺灰色系，這樣的顏色除了容易讓捕手傳接球產生視覺誤差，也會使打擊者視野受到影響；算是成功佈置了傳接球及打擊結界，預期將可有效創造主場優勢。

林智堅的棒球場僅規劃300個停車格，就算加上150個路邊停車格及240個民富立體停車場汽車格，大約僅能提供3260～4620位球迷使用，滿場時10000位球迷，勢必有半數以上的人必須徒步前往棒球場觀賽，預計將可帶動沿途徒步商區發展；此外，讓球迷從火車站走1.4公里的路程到棒球場，健身效果一定會非常顯著，可說是用意良善。

林智堅的棒球場周邊，附近的道路偏擁擠與狹窄，鄰近還有國小及數間補習班，散場時690輛汽車搶著離場時，可以有效磨練駕駛人和周遭居民的耐心，祥和之氣將充滿風城。

希望7月22日新竹市立棒球場開幕賽，林智堅可以施展傳送術回來一下子，親臨現場主持開幕，來感受其精心佈置魔法陣後，所產生的主場優勢。（作者李國璋為新竹市議員、陳立基為民眾黨新竹縣黨部竹北區主任）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※