新竹棒球場斥資12億元整修，卻在開幕後連連出現問題、讓職棒球員受傷，引起大眾撻伐，民眾黨桃園市長參選人賴香伶痛批，林智堅為了個人政治利益，職棒開賽當天還請來蔡英文總統，現在球場出事，球來就閃、黑鍋留給其他人扛，這樣的政績要來桃園「拜託不要」。

賴香伶表示，現在球場出事了，林智堅又說要扛責，實際上卻已經辭職、快閃離開新竹，難道是「球來就閃」？黑鍋留給其他人來扛？尤其場地問題導致運動球員受傷，是台灣許多運動選手的痛，林智堅連新竹球場都做不好，「這樣的政績要來桃園，我是覺得拜託不要」，讓大家看了心驚驚。

「為個人政治利益，大張旗鼓找蔡英文參與職棒開賽，做法相當離譜！」賴香伶批評，新竹市府卻在沒有完成驗收，竟然進行職棒比賽，導致比賽2天造成3名職棒球員受傷退場，常說安全第一，保障球員工作權益本來就應該是球場的第一要務，球場沒有驗收就讓職棒球員上場比賽，等於是讓球員、球場與球隊工作人員在高風險下工作，讓球迷在高風險下看球，完全沒顧慮相關人員安全。

賴香伶表示，新竹球場事件，凸顯了運動人員、球場工作人員的職業安全必須被重視，她從事勞動政策工作多年，一再促請相關單位重視職安問題，她未來會堅守這個職責，也呼籲桃園市民讓真正重視安全、有行政經驗的人來擔任桃園市長，才能真正提供球員、球迷、球場工作者1個安全友善的環境。