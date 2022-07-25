林智堅掀起的政治風暴可謂一波未平，一波又起！昔日，頂著五星市長的光環從新竹轉戰桃園，原以為可以替民進黨北北基桃選情加分，也讓自己政治地位更上一層樓。但沒想到一個論文案，外加一個新竹棒球場案，接連重挫林智堅五星市長的形象。加上新竹代理市長又違法放行棒球場開賽，連帶影響民進黨在桃園市、新竹市及台中市等3市市長選情。「一堅殺三市」，恐怕是林智堅參選時始料未及的！

以論文案而言，縱使林智堅已召開兩場記者會向外界解釋對手陣營攻擊的疑點，但至今非但沒有止血，反而引起更多質疑。根據最新曝光的「玲宜」與指導教授陳明通的Email往來紀錄，一個連論文討論都要透過助理轉達的市長研究生，要如何證明自己的畢業論文是出自本人之手，而非找槍手代勞？更何況，論文寫作涉及到非常多的個人主觀意見陳述，指導教授不可能經由第三人與所指導的研究生討論修正意見。林智堅本想拿陳明通與「玲宜」的討論紀錄來證明自己才是論文的發想原創，但論文發想不等於實際產出，且透過第三人的信箱來證明自己是原創的說法，也並非沒有質疑的空間！

由於林智堅始終無法從論文違反學術倫理的泥淖中脫身，因此，民進黨後來對於林的辯護，改採「學歷不等於能力」的說法，完全迴避學歷問題的背後，其實是更深層、必須要被討論的道德與人格問題。

然而，正當「學歷不等於能力」的說法正逐漸沖淡林智堅在學倫案的負面觀感之際，新竹棒球場案又再次重擊林的執政能力。尤其，當新竹市政府都承認花了12億改建的棒球場其實「還在驗收中」，更徹底摧毀林智堅從政最大的政治資產「新竹經驗」。原來所謂的五星市長政績是靠網紅業配及市府違法放行所堆砌出來的，坐實了民進黨為了救林智堅、沈慧虹及蔡其昌的低迷選情，竟可不顧運動選手及觀眾安危，也要利用球賽造勢的指控。

而蔡其昌除了是民進黨台中市長參選人，更身兼中華職棒會長。比賽場地沒驗收就舉行比賽，會長不可能不知情。蔡此舉正好說明了政治人物介入體育，本質上都還是想從體育上牟取政治利益的回報。

距離年底的選戰，現今仍只算初期各就各位的階段，但民進黨就面臨林智堅是破口的危機。因為民進黨死不認錯的性格，造就現在為了林智堅，必須不斷挑戰國人道德底線的局面。但越是被迫全黨救一人，相關說法與做法也就越悖離事實與經不起檢驗。台獨大師林濁水開了黨內質疑的第一槍，倘若民進黨仍以為只要靠抹黑、抹紅質疑者就能全身而退，最後恐怕事與願違，反而賠上全黨聲譽。（作者為立法委員國會辦公室主任）