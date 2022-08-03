2日晚間，全球都在關注SPAR19班機的動向，因為這班飛機上載的不是別人，正是美國眾議院議長裴洛西，無論是松山機場還是君悅酒店，都擠滿了人潮，兩個現場都宛如大型派對現場，不同的是，在現場的不是統派就是台獨，還有多到嚇死人的警察。

當晚很多人心情複雜，但萬幸的是，台海的夜非常的平靜。但北京宣布了最新的六個軍演範圍，規模之大幾乎包圍了台灣，很多人說，如果軍演持續長達一到兩周，台灣可能要面臨重要物資的斷炊，這次解放軍軍演基本上是在台灣門口，加上解放軍軍機直衝台海中線。簡單說，中線沒了，台灣防禦的反應時間將被大量壓縮。

其實中美兩強領導人趕在裴洛西訪台前碰面，大家都知道是為了危機控管，因為沒有人真的想要看到兩個核武大國發生衝突，看到裴洛西的班機繞開南海從菲律賓東邊往北到台灣，而這樣的動作也被解讀為美國承認了大陸對南海的實質掌控，因為裴洛西來台，讓海峽中線消失和獲得美國變相承認南海主權，這一次北京看起來不虧。

中美兩強未來會如何？沒人說得準，但可以確定的是，兩岸的關係一定會更緊張，台灣將丟失更多的大陸市場，這一點從大陸宣布禁止台灣柑橘類食品及白帶魚和日前宣布禁止百家台灣食品公司進口就可以看得出來，兩岸和平紅利或許將會快速消失。

裴洛西來訪可以帶走滿滿的名聲和利益，民進黨賺飽了「抗中保台」的紅利，但裴洛西來台是一時的，而台灣在大陸旁邊是永遠的，台灣歡呼迎接裴洛西後，接下來就要面對大陸了。

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