美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）搭乘專機來訪台灣，昨（2）日晚間降落松山機場。不過卻有網友發現，專機降落時機身遭到詭異的「綠色光點」照射將近20秒，有內行網友點出幕後的可能原因，讓許多人看了怒炸，希望盡快將兇手繩之以法。

原PO在《PTT八卦板》發文，表示自己無意間在看到裴洛西專機降落時，民眾從新北市三重區拍攝影片，發現機身上面居然有綠光不斷游移，原PO疑惑，這樣的光點並不像攝影時產生的光斑，在周邊也沒有看過類似的光點，「難不成…是誰在雷？」從原PO附上的影片中可見，裴洛西專機接近地面時，綠色光點不斷在機身附近快速移動將近20秒。

【歷史一刻】裴洛西訪台！全球矚目的SPAR19專機真的降落在松山了！（影片／YT平行線交通 Parallels, the Transport ）

文章曝光後引起網友熱議，不少人認為可能是有心人士刻意拿雷射光騷擾班機降落，倘若照射到飛行員的眼睛，可能會讓飛行員暫時失去視覺，導致不可挽回的飛安事故，網友紛紛留言，「如果是真的，這超丟臉又超危險，要抓」、「這很嚴重，影響飛航安全要處理」、「感覺光刻意追著飛機，懷疑人為可能」、「拿高能雷射照飛機，會被判刑」。

另外，有網友懷疑，該光點可能是飛機機翼左右側的燈號。不過據YouTube頻道《Airway 世界民航》指出，飛機上的航行燈共有三個，位於機翼左側的是紅燈，機翼右側是綠燈，機尾則是白色燈，除了用來提醒其他飛機自身的大概位置之外，也能用來判斷飛機的飛行方向，其位置是固定的，和原PO附上的影片裡，飛速移動的綠色光點不同。

據《紐約時報》報導，美國在2021年有超過9千7百多起機師遭雷射光干擾的案件，甚至有直升機駕駛員因此失明，導致飛航生涯全毀。

而目前台灣雖然沒有因為雷射光導致重大飛行事故，但立法院早在2018年時已經通過《民航法修正案》，任何人不得以聚光型投射燈光、雷射光束照射航空器，危害飛航安全或其設施者，最重可處90萬元罰金或7年以下徒刑，致人於死者可處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑，呼籲民眾千萬不要以身試法。