美國眾議院議長裴洛西亞洲行硬要抵台挑釁「一中紅線」，竟讓台灣徹底陷入這惡毒詛咒之中。當民進黨正享受選舉腦爽歡愉之際，卻讓「對抗」代價轉嫁成為全民共同承擔。

兩岸和平穩定現狀關係，幾乎毀在這次裴洛西政治秀。更讓中共解放軍有正當性宣布自4日中午12時至7日中午12時，在台灣東西南北周邊共6個海域「進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」。這是裴洛西對台最惡毒詛咒？正式讓台灣陷入「軍事對抗」兵凶戰危之中。

更不可思議，裴洛西與蔡英文整個政治互動過程中，更看不見美國拿出任何實質對台安全的絕對保證，僅僅是幾句空泛的政治空話，卻因裴洛西恣意妄為的挑釁，徹底毀壞過去兩岸和平經貿紅利的基礎。

長遠來看，中共解放軍軍事演訓行動對台常態化，讓全球投資資金遠離台灣，更讓常態化大規模組織實彈射擊演訓加深台灣內部矛盾，在「我OK你當兵」相互不負責任推擠下，更暴露台灣長年對美國「棄台派」的心中疑慮。裴洛西詛咒，恐讓台灣必須付出無止境的代價。

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