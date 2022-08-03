美國眾議院議長裴洛西3日傍晚風光離台，換來大陸同步祭出經濟與軍事報復性措施，不僅宣布暫停逾600項台灣農漁食品進口、暫停出口台灣天然砂，並在台灣海空域六角圍島軍演3天，兩岸情勢比96年飛彈危機更嚴峻，勢必衝擊台灣民生與經濟發展，苦果全民承擔。

裴洛西是美國第三號政治人物，1991年她隨眾議員訪問團訪北京，在天安門廣場拉黑布條「獻給為中國民主事業犧牲之烈士」，被大陸驅逐出境，這次如願突襲訪台累積政治聲望，抗中政治招牌更加鮮明，也讓綠營側翼振奮，配合民進黨大內宣。

裴洛西空口承諾支持台灣民主，背後代表的是美國利益，肩負的是挽救民主黨選情與隱藏的龐大晶片商機。離台前她刻意參訪景美人權園區，與香港銅鑼灣書店店長林榮基、非營利組織工作者李明哲及大陸民運人士吾爾開希會晤，等同幫民進黨政府宣揚抗中保台。

來者是客，裴洛西以實際行動表達挺台立場，國人本應展臂歡迎，但此刻美國深陷俄烏戰爭漩渦，中美博弈已逼近懸崖邊，美國總統拜登才與大陸國家主席習近平通話，強調美國對台政策沒有改變。裴洛西的來訪，台灣毫無主動權，成了中美兩大國角力的棋子。

小英不敢開罪美國老大哥，對裴洛西「欲拒還迎」，先曖昧噤聲撤回邀請再敲鑼打鼓歡迎，收割選舉紅利，只見收穫滿滿的裴洛西滿臉笑容離台，卻挑動兩岸敏感神經，苦了全民得承擔最嚴峻的台海危機，樂的是民進黨再次成功操作抗中保台。接下來，大陸將對台灣實施一波波的報復性措施，蔡政府有因應之方嗎？