解放軍一連4天軍演，標誌兩岸重回武力對抗狀態，美中強權博弈也進入更加激烈的新階段。裴洛西訪台無疑是一場「膽小鬼賽局」，北京用飛彈、機艦自證絕非軟弱之輩，此後亞太地區軍備競賽升級不可避免，台海處於一點即爆的高危險狀態。

硬一手穩了 聚焦爭民心

猶記2015年11月7日馬習會，習近平開場白第一句就是，「曾幾何時，兩岸軍事對峙，同胞隔海相望，親人音訊斷絕，給無數家庭留下刻骨銘心的傷痛，甚至是無法彌補的遺憾。」誠如此言，兩岸好不容易走出內戰狀態，共同開創和平發展新局，一直以來固然有台獨和外部因素的干擾，卻始終走在正確道路上，如今卻可能退回戰備年代，何必呢？何苦呢？

飛彈射了，反介入封鎖也試了，軍艦也貼近台灣海岸線了，是時候正視問題了！大陸已經用實際行動，向全世界宣示了對台海周邊區域的戰略控制能力，既然「硬的一手」穩了，「軟的一手」就該端上桌了。如果民進黨政府仍然阻撓，大陸就應該聚焦在如何直接說服、爭取台灣民心上。

從這個角度出發，大陸政協主席汪洋在今年海峽論壇以及九二共識30周年座談會上，連續兩次拋出一句數來寶式的喊話：「統一有好處，台獨是絕路，外人靠不住」非常有意義。以裴洛西堅持訪台一事為例，探究美國政壇和西方輿論贊成與反對的爭論點，無不圍繞著自己的利益打轉。而緊隨其後的中共軍演，警告意味濃厚，但美軍並未複製1996年干預台海危機的腳本，上述結果其實都已經印證了「外人靠不住」。

「台獨是絕路，外人靠不住」這兩句話，固然可透過大陸強有力的軍事、外交手段來實踐，但並不能完全操之在大陸，「統一有好處」則是大陸可以主動有所作為之處。大陸既然對圍台軍演常態化的實力深具信心，認為以武遏獨十拿九穩，那麼，就可以回到和平發展、融合發展的原有路徑，讓台灣民眾感受並認同「統一有好處」。

飛彈打台獨 銀彈給百姓

在「軟的更軟」前提下，陸方近期中斷部分兩岸經貿，必然造成台灣基層民眾利益受損，應該改弦易轍，尋求溝通、恢復之道。兩岸政治體制不同，決策思維不同，大陸要爭取台灣民心，就需要對台灣民心有更細膩的同理心。北京可能認為，若刺激台灣民眾「覺醒」，用選票懲罰民進黨，新上來的執政者就會承認九二共識、恢復兩岸協商，北京中斷的兩岸貿易，是「做球」給在野黨。但台灣選舉的邏輯與兩岸關係的邏輯，雖有部分交叉，但並非總是同步。台灣民間對軍演無感，卻對貿易制裁有感，不正是坐實「阿共仔拿台灣人出氣」的綠營宣傳？假如解放軍衝著台獨的飛彈照打，但大陸給台灣人民的「銀彈」照給，豈不是台灣老百姓更能體會到大陸「打台獨不打台胞」的善意？

台灣長期受美日影響，冷戰時代的「自由中國」身分，成為親西方華人菁英的大本營，中華傳統文化的底蘊在台灣人身上與生俱來，嚮往自由、崇尚普世價值的生活方式植根在台灣社會。即便站在中共「一國兩制」的角度，也應該以和而不同、包容並蓄的兩岸共存為目標，而北京從過去25年管治香港的經驗，相信也會感受到港人對西方價值的堅持，這也是習近平為何在今年七一向港人保證西方普通法制度和資本主義生活方式「長期不變」、不設限期的重要原因。

軍演前後，北京官方、官媒「和平統一」四個字幾乎不見了，軍事鎖台的下一步是經濟窮台嗎？需知心戰遠比實戰有效。此時大陸應該鄭重宣示：和平統一、和平發展仍是北京最優先選項，大陸高度尊重台灣人民選擇的社會制度和生活方式。軍事上對台獨的打擊愈大，經濟上給台灣民眾的好處就要愈多，只有這樣台灣老百姓才會更加明白「統一有好處」的涵義。