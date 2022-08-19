大陸國務院總理李克強召集6省領導人召開「經濟大省政府主要負責人座談會」，要求經濟大省挑起大梁穩經濟，穩就業。大陸甫公布的7月三駕馬車數據，全部遜於市場預期。工業生產年增3.8%，零售銷售年增2.7%，較上月減少0.4%，固定資產投資年增率連續5個月下跌，7月創5.7%新低。三駕馬車成長動能趨緩，代表大陸經濟下行風險仍高。

外需出口成經濟火種

相關經濟數據公布當天，人行調降中期借貸便利（MLF）與公開市場逆回購操作利率各10個基點，分別降至2.75%及2%，希望引導貸款市場報價利率（LPR）走低，減輕企業融資壓力，更重要的意義是提供市場更多流動性，藉此刺激經濟活水。

相較於生產、消費與投資減速，大陸出口表現卻意外強勁。7月出口年增18%，不僅連3月上揚，也比市場預期高出3.4%。即使疫情封城，今年1至7月大陸出口成長還是高達兩位數14.6%，外需出口取代內需生產、消費與投資，成為今年大陸經濟增長最重要的火種。

需要注意的是，支持外貿好表現的經濟主體，主要來自於數以萬計的中小企業。根據中國海關總署統計，今年前7個月，大陸有進出口實績的外貿企業高達52.6萬家，年增5.8%。其中，以中小企業為主的民營外貿企業，總共出口8.01兆人民幣，年成長20.9%，占整體出口比重則是高達59.9%。若是加計包括眾多台商在內的外商投資企業，這個數字將進一步提升至92.1%，換算下來，國有企業比重不過僅有7.9%。此皆凸顯，面對經濟逆風，大陸能夠依賴的還是私部門或民營經濟體系下的中小企業，而非國有的大型企業。

這也代表著，北京想要穩住經濟、擺脫成長停滯泥淖，或許得投注更多關愛眼神、有效分配或提供政策資源到中小企業身上，而不能一昧地偏廢央企或國企。近年來，隨著疫情肆虐，大陸企業倒閉與裁員潮，紛至沓來。尤其是內需消費與投資不振，讓中小企業處境，益顯艱困。

早先《華爾街日報》報導，2021年大陸中小企業倒閉家數就超過400萬家，平均每月估計近40萬家倒閉。而中國中小企業協會每月固定發布的中小企業發展指數，自去年6月滑落至低於90以後，就再也不曾站回90，7月88.3甚至寫下自2021年以來的次低紀錄。顯見大陸中小企業營運狀況之嚴重性，已不能等閒視之。

創新需培養隱形冠軍

背後原因，不難理解。因為中小企業的困頓，影響的不只企業本身，還包括廣大的就業人口。大陸第4次經濟普查資料顯示，中小企業從業人數占整體企業比重，2021年已來到80%。代表每10個就業人口，就有8個在中小企業。一旦中小企業出狀況，就業市場勢必大起波瀾，連帶也會拖累維穩進度與成效。近來大陸16至24歲年輕族群失業率屢創新高（7月攀升到19.9%），顯然就與中小企業營運困境，有著密不可分關係。

對此，北京除了必須嚴肅看待外，實際上恐怕還是得端出更多政策牛肉，來支應中小企業生存與發展。譬如，在貨幣政策方面，可以針對中小企業，加大降準、降息力道，更精準「定向」中小企業；或是在財政政策方面，採用分級分層減稅降費概念，提供中小企業更多優惠；甚至在資金融通方面，可以考慮成立政策性中小企業銀行，專門服務中小企業，解決最根本的融資難、融資貴問題。

穩住中小企業，等同穩住經濟，絕非信口開河，習近平、李克強都曾不只一次表示，中小企業對大陸經濟的重要性。從世界各國扶持中小企業的經驗來看，中小企業往往是技術創新與隱形冠軍的重要來源。大陸若想加快技術創新步伐或培育出更多隱形冠軍，就不能忽視中小企業的困境。