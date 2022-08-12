雖然頂著箝制言論自由的罵名，NCC似乎鐵了心要硬推《數位中介服務法》到底，第一場公開說明會也在昨天登場，但場面冷清，用意不明，還被質疑跳過諸多重大爭議不討論，分批邀業者探討技術細節，疑似想切香腸般各個擊破，也說不清楚打算用25億設專責機構的意義在哪裡。說穿了，民進黨政府與NCC推數位中介服務法很厲害的一點，就是用話術治國，「數位中介服務」這個名詞看起來很學術、很中立，但基本上就是在網路世界裡面，行政單位說了算。尤其如按現行草案條文通過，未來在法院決定前，政府單位隨隨便便就可以給網路上的言論加標簽、下警語，這跟「網路戒嚴」有什麼差別？

如果不是極權獨裁，真不知道怎麼想出這種霸道的處置方式？還打著「促進通訊傳播自由流通、保障數位基本人權」的旗號？到時包括臉書、YouTube等五大類平台，只要不符執政當局判準，言論就可能遭下架或張貼警語，只剩下政府刻意釋放的真假訊息，這不就是在箝制言論自由嗎？

NCC竟然還理直氣壯的說，歐盟的Digital Service Act(DSA)數位服務法也是這樣，也就是這個法案是從他們那邊抄過來的。可是DSA本來是要規範Google、Youtube、FB、Meta這些大咖，因為這些巨擘跟弱勢的使用者的市場地位截然不同。因此國外要透過法令規範，對這些巨擘有一些限制，包括：個人資料使用限制、資料蒐集限制等等。

但這些內容跟NCC草案的規定、關注相同嗎？本來按歐盟或其他國家規定，法令是去規範平台服務的提供者，可是NCC反了過來，如果平台遵守政府的要求（包括加註警示），平台業者就可以免責。換言之，業者只要按行政單位說的去做，就可以沒有責任。所以將來在網路世界裡，是不是就是行政單位說了算？

草案條文之離譜已到匪夷所思的程度。以弊案吹哨者為例，在法院裁定之前，政府就可以要求平台業者加注警語警示，時間更可以高達30天。試問，那一個民主國家對於人民的處置可以跳過程序正義（Due Process)？

如今，NCC竟然打著民主的旗幟反民主，完全撇掉程序正義，直接由政府自己認定、自己決定？往後針對政府機關缺失與違法的評論又要怎麼發表？行政單位的權力已經可以高到凌駕司法權之上了嗎？如果這樣也可以硬幹，那民事上面的假處分或假扣押這些暫時狀態的處分措施，為何還要經過法院呢？

難怪民間懷疑這個法根本不在保障所謂的數位人權，其真正的目的應該是在箝制人民的言論自由吧？未來，數位中介服務法最嚴重的後果，恐怕是民眾只有接受政府認可的訊息，也只能在不知不覺中被政府、執政黨或其認可的機構洗腦！更別提花25億元成立管理數位平台專責機構的意義在哪裡？難道又是一個網軍基地嗎？

退一萬步講，如果這個法案如此重要，難道不是NCC這些拍板定案的政務官應該要出來，說清楚講明白嗎？為什麼到現在卻總是讓基層的公務人員出席公聽會發言、去為惡法辯護、揹黑鍋？（作者為律師、立委）

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