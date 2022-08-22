蔡政府即將步入尾聲，產業政策對經濟發展產生的影響大概都已定型。可以看出，後蔡時期的台灣產業，幾乎只能靠半導體業獨撐大梁；其他曾被列為核心戰略的產業，看來都難登堂奧。但當「神山」難以護國之時，台灣經濟將難以為繼，令人憂心。

無執行力 國家隊弊病生

2016年5月蔡總統上任之時，提出要打造台灣經濟發展的新模式，讓台灣經濟轉型。要以創新、就業、分配為核心價值，強化經濟活力及自主性，加強全球和區域連結，包括參加TPP和RCEP，並推動新南向政策。另外，提出五大產業創新計畫，包括物聯網、生物醫學、綠能科技、智慧機械、國防產業，加上新農業與循環經濟，成為「5+2」計畫；後又擴充納入了數位經濟與文創。

2020年蔡總統續任時，提出六大戰略核心產業：半導體和資通訊、資安、生物醫療、國防及戰略（航空及太空）、綠電及再生能源。這些項目除「資安」產業外，基本上沒有改變。但在發展策略上，要以內需衍生的需求打造「國家隊」來發展台灣品牌；要爭取全球最頂尖的技術、研發和管理人才，擁有國際視野和能力。

6年來的發展，我們看到的卻是，除了半導體一枝獨秀以外，各種目標產業都乏善可陳。半導體業繁榮，來自於中美地緣政治變化和疫情下遠距通訊需求暴增；但其他產業發展卻緩如牛步，因執政團隊品質堪憂，加上執行策略迷信「國家隊」產生各種弊病，導致有目標卻無執行力，推動涉及的各種環節遂問題叢生。

就以蔡政府寄予厚望、推動最力的國產疫苗來看，為了扶植「高端」這個「國家品牌」，刻意修改遊戲規則，提供免疫橋接免除第三期試驗、提供全球最高的疫苗價格和大量採購，到現在仍然無法獲得國際認可，只淪為國內釋放各種消息炒股的標的。

目前的護國神山台積電，卻被美國押著赴美國設廠，極可能還會被迫多廠投資。加上美國主導的Chip 4計畫（和日、韓、台聯合發展晶片的策略聯盟）台灣迄今尚未接到會議通知，大力扶持本國業者的《晶片法案》又不利台積電發展中國大陸市場，都已在台灣半導體業罩下黑幕，這波榮景過後，未來前景已引發許多專家憂心。

6年掛蛋 被亞太邊緣化

蔡政府在台灣優越的地緣態勢下，卻在美中對抗中無力創造「左右逢源」優勢，缺乏智慧、全力押注美國的結果卻還是「左右為難」，已經對台灣經濟投注了巨大風險。2016年上任時宣示要參與TPP和RCEP的區域經濟整合，在6年後的今天仍一事無成；甚至對RCEP視為畏途，連申請的勇氣都沒有，經濟國際化成為空談，被亞太區域邊緣化的程度越來越高。美國為台灣畫大餅的「台美21世紀貿易倡議」卻只有「倡議」而沒有互利內涵，淪為大內宣工具而已。

最可悲的是，6年前提出要以創新、就業和分配為核心價值，但2021年的「家庭可支配所得」差距卻創下10年來新高；請問，蔡政府面對經濟弱勢者可有任何慚愧？蔡政府執政後，到去年的6年平均失業率高達3.82%，居然高於執政前那年（2015年）的3.78%；請問，蔡政府面對失業族群可有任何慚愧？台灣在美國獲得專利的全球排名，也從蔡政府執政前的第5名掉到了第6名；蔡政府宣稱每兩年要打造一家創新「獨角獸」企業，但是到去年底全球共有959家獨角獸企業，台灣居然連1家都沒有。別說大國，連小國寡民的以色列都有24家，新加坡也有12家，蔡政府很會大內宣，但這種執行力實在令人質疑。

如今物價高漲，實質薪資不升反降；年輕人到柬埔寨謀生卻誤入人口販賣的賊窟。別說農漁產品可能完全喪失大陸市場，在兩岸關係惡化之下，台灣經濟極可能完全斷鏈卻無替代市場。我們要請問蔡政府，未來護國神山岌岌可危，台灣經濟將何去何從？（系列完）