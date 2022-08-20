台中市北屯區大坑社區發展協會，20日舉辦「大坑新社農產觀光特色推廣活動」，串連大坑、新社地區農特產品觀光資源，用行動力挺農民。（陳世宗攝）

台中市北屯區大坑社區發展協會主辦的「大坑新社農產觀光特色推廣暨節能宣導活動」，20日下午在北屯區新都生態公園登場，聯合行銷在地蜂蜜、咖啡、香菇、竹筍等農特產品；市議員曾朝榮強調，希望拓展觀光旅遊促進農產收益，現場吸引上千民眾爭相採購。

面對大陸打壓台灣農產品，台中市北屯區大坑社區發展協會，20日舉辦「大坑新社農產觀光特色推廣暨節能宣導活動」，串連、推廣台中大坑、新社地區農特產品觀光資源，用行動挺農民。民進黨台中市長候選人蔡其昌、立委莊競程、市議員曾朝榮等皆出席共襄盛舉。

曾朝榮指出，大陸禁止台灣多項農產品進口，從鳳梨、釋迦、蓮霧，以及柑橘類、糕餅、咖啡等。大坑地區盛產茂谷柑等也被禁受影響。因在地農民多以自產自銷或托售模式銷售農產品，希望經由舉辦這項推廣活動，為大坑、新社優質農特產品找出路，讓更多人享用農產品，盼協助業者度過難關。

現場除有蜂蜜、咖啡、香菇、竹筍包、台灣小吃等50餘攤農特產市集園遊會，行銷在地優質農特產品，還結合菇菇太空包與模型飛機親子DIY活動，以及首次亮相的「台灣之最千人冰沙機」，以一般飲水杯300cc，啟動一次可同時提供1000人次一起品飲台灣農產果汁，引發家長及孩童興趣與想像。

晚會還邀請阿吉仔、陳雷與在地薩克斯風謝文杰老師等人精湛表演，炒熱氣氛。主辦單位並提供包括55吋電視機、電冰箱、微波爐等豐富摸彩獎項，憑兩張7、8月發票，可兌換一張摸彩券，募集所得發票，全數捐給公益慈善團體，現場準備1500張椅子座無虛席，現場氣氛熱絡宛如是場嘉年華會。