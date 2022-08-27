在南韓，一般來說，文在寅前總統與民主黨執政5年是倒退時期。因為，文在寅以左派理念治理國政，一切偏向和包容所謂的「自己人」，因此將南韓分成兩半人馬對立，既便完全執政，形同一腿長、另一腿短，走路不正常。

文在寅自行提拔來自一個鄉下地方法院院長金命洙出任大法院院長（台灣司法院長），這種違背常理又突出的人事，是為了影響國民之力黨國會議員與政治人物的審判。目前，南韓各地法院法官多來自金命洙所屬的「我們法研究會」會員，因此，總是判決不公，對民主黨人員的判決有利。

迄今，尹錫悅新政府上任3個月餘，也對金命洙一批法官「拿不出辦法」，因為，金命洙的任期至明年9月為止。所以，已有不少人猜測，只要金命洙還在現職，文在寅的弊案訴訟也就「安啦」。這也是金命洙報答文在寅提攜之恩機會。

南韓稱呼總統是「帝王」，一點也不假。總統一個人的權力凌駕一切國家的制度，可以破壞憲法和法律，卻忘了自己是國家與人民的「公僕」。南韓人民遇到這種總統，只得拿出手中的選票，另外選出真正為百姓「說真話，老老實實守法作事的國家領導」。

南韓總統與台灣總統頗多類似，經過選民投票選出。然而，2國總統上台時，異口同聲向人民保證清廉，遵守憲法，但是下台時就貪腐案層出不窮，剝奪人民的民主權利，我行我素。也許，台灣人民都心中想著這6年餘以來，民進黨與國民黨「半斤八兩」。或者，民進黨比國民黨差勁，該「換人換黨」時機到來。

不可思議的是，近日，蔡英文和民進黨要強行通過「數位中介服務法」，因輿論的壓力下，中途突然喊停。明明為保權力，不管台灣人民接不接受，就要塞入人民的肚子。這種卑劣作法，酷似文在寅下台前，強力動員民主黨國會議員通過「縮減檢察官的偵查範圍法」，只為保護自己不被檢察官起訴。

俗話說，魔高一尺，道高一丈。法務部長韓東勳以總統的行政命令方式，將4項被刪除的業務納入，照樣可繼續調查文在寅與李在明的弊案。結果，讓近2百席民主黨國會議員火大，全黨要彈劾和罷免韓東勳。真讓南韓人民笑死，那麼多國會議員「打不過」一位正直的法務部長，成為國際笑柄。

說來說去，推動國家發展的「力量」在總統。證明文在寅的「廢核家園」政策徹底失敗，因為，尹錫悅一上任就取得3兆元埃及的核電廠建設。並且，將南韓核電技術擴展至包括歐洲及非洲等其他國家。

南韓人民比較尹錫悅和文在寅時，常常後悔將國家「託付」給文在寅，讓南韓國家發展倒退。尹錫悅強調，要比文在寅和民主黨努力3倍以上，才能讓國家恢復正常發展。蔡英文要趕上南韓，卻每天忙著地方選舉。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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