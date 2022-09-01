因通膨高漲、利率走升和俄烏戰爭導致需求持續減弱，南韓8月製造業活動創下兩年來最嚴重的萎縮。

標普全球（S&P Global）南韓8月製造業採購經理人指數（PMI）經季調後為47.6，較7月的49.8惡化，為連續第2個月處於50榮枯分界點以下，並創下自2020年7月以來最疲弱的數據。

其中，產出和新訂單分項指數雙雙創下2020年6月以來最急劇的萎縮，而新出口訂單指數則創下2020年7月以來最嚴重的萎縮。

負責這項調查的標普全球市場情報公司（S&P Global Market Intelligence）經濟學家Usamah Bhatti表示，受訪企業經常提到在需求疲軟和全球經濟環境充滿挑戰之際，他們對經濟恐將持續積弱不振感到擔憂。由於製造業者越來越擔心經濟將進一步放緩，8月份調查中有關於未來一年的產出前景黯淡，此外，企業也注意了通膨和俄烏戰爭的影響揮之不去。

不過，需求轉弱確實有助於緩解價格壓力，調查顯示投入與產出價格的漲勢分別創下19個月和18個月以來新低。此外，數據顯示供應鏈瓶頸也出現改善跡象。製造商對未來一年的產出雖仍保持樂觀，但樂觀程度創下去年10月以來新低。