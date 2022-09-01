南韓8月出口增長放緩、進口加速攀升，導致貿易逆差暴增，並創下歷史新高，使韓元走貶壓力升高，周四韓元盤中大貶近1%，徘徊在逾13年低點。

南韓貿易部周四公布，8月出口額年增6.6%，超過經濟學家預估的年增5.5%，但較7月的年增9.2%大幅放緩。

進口額年增28.2%，遠超出7月的年增21.8%和經濟學家預估的年增22.9%，並創下史上新高。

8月南韓貿易逆差達到94.7億美元，為貿易收支連續第5個月出現赤字，並創下歷史新高，而這個數字幾乎是7月逆差（48億美元）的兩倍之高。

Meritz Securities首席經濟學家Lee Seung-hoon表示，出口增長放緩，而大宗商品價格高漲導致進口額持續攀升，因原油占一半以上的韓國進口。貿易收支將呈現赤字一段時間，但未來逆差收窄的可能性大於逆差擴大，因為油價處於下跌趨勢，而這個滯後一個月的影響將反映在進口價格上。

8月貿易逆差創下新高給韓元帶來更大的貶值壓力，今年以來韓元兌美元已經下跌逾11%，並創下2009年4月來新低。

此外，以出口市場來看，南韓8月對美國和歐盟的出口分別成長 13.7%和7.3%，但對中國的出口下滑5.4%，為連跌第三個月。

以產品來看，石油產品出口額暴增113.6%，汽車出口成長35.9%，而該國最重視的半導體產品出口下滑7.8%。