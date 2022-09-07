五金通路商振宇五金(2947)前8月合併營收達12億1870萬元，年增6.3%，振宇五金持續展店，9月24日宜蘭與屏東雙店開幕及第4季小港店與南高雄的佈局，已提前達成今年全台門市70間目標，振宇五金亦順利標得承租台灣中油位於台北市中山區土地，預計明年開幕，為營運添動能。

振宇五金近幾年積極展店，拓展市場版圖，9月24日宜蘭與屏東雙店開幕，以及第4季小港店與南高雄的佈局，可望提前達成今年全台門市70間目標，為因應北部市場的發展，振宇五金順利標得承租台灣中油位於台北市中山區土地，即將插旗台北市，預計明年開幕；振宇五金目標是2025年達成展店達100家門市目標。

除積極展店，振宇五金也提供創新服務，除110年10月推出的租就GO及點工成金，其中點工成金成交件數也較去年成長62%，以衛浴龍頭安裝件數最多，吸引不少客群成為振宇五金會員外，更帶動門市來客數的提升；隨著國內邁入「高齡化」社會，振宇五金在全省門市貨架加設放大鏡提供貼心服務以及預計將推出全台首創買工具享受專屬「雷雕服務」，提供客製化有別於市場的獨特性，可望為振宇五金帶來新一波營業助力，挹注營運表現可期。

振宇五金8月合併營收1億5539萬元，較去年同月成長2.67%，累計1至8月合併營收達12億1870萬元，較去年同期成長6.3%；振宇五金董事長曾善表示，下半年進入傳統旺季，且去年第4季新增門市效益開始顯現，下半年會比上半年好，全年業績可望超越去年。

因應門市擴展迅速，提升物流數位化及提高效能，振宇五金不僅於中部倉儲物流中心導入AGV自動倉儲系統，打造數位化物流平台，亦投資1億元啟動南部倉儲中心建置，並投資3600萬元於南部倉儲中心建置太陽能發電系統，預計2023年下半年度南部倉儲物流中心啟用後，完成北、中、南三個區域物流串接，將運輸網絡將發揮最大效能，為明年挹注更多新成長動能。