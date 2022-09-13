瑞銀集團(UBS Group)周二指出，該集團計畫將股息提高10%，至每股0.55美元，並預計2022年的股票回購金額將超過50億美元。

瑞銀在聲明中說，瑞銀將2022年應計的普通股股息，從每股0.51美元提高到0.55美元。該聲明還補充表示，董事會擬在2023年的年度大會上提議該派息。

此外，瑞銀預計今年股票回購金額將超過50億美元。截至今年9月9日，瑞銀已經回夠了41億美元股票。

瑞銀還說，將在第四季財報會議上提出明年資本回報率的指引，並預計明年繼續實施股票回購和漸進的派息。