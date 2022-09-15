日前，韓國有報導傳出，本周三星電子將公布碳中和藍圖。果不其然，三星15日宣布，未來要砸7兆韓元，約50億美元，最晚在2050之前具體實施這項愛地球目標。

這家韓國製造業大廠，舉凡生產的半導體以及電子裝置等產品，長久以來一直被全球環保人士詬病其汙染性。事實上，三星已在範疇1與範疇2減少碳排上下了不少工夫。至於範疇3方面，三星也正努力跟上全球其它同業腳步。

科技業的淨零碳排有3種範圍，首先是改良現有建物、增加裝備效率，以及改採再生能源等。第2是電力供應全部換為綠電，避免排放間接溫室氣體。最後則是，建立終端消費減碳模式，以及與有低碳建設能力的供應業者相互合作。

這家韓國最大財閥指出，已計畫在未來5年內，將海外廠房全部打造成只使用再生電力。不過，韓國國內廠，同時也是三星大本營，尚無法適用與海外廠一樣環保標準。因為，在這高達6成都要依賴傳統燃料的國度中，像是煤炭與瓦斯等，清潔能源之獲取實質有限。

同時，三星也公布在碳捕捉、儲能、減少水資源消耗、半導體製程中氣體排放、努力提升能源效率以及改良電子垃圾回收等細節。此外，三星也決定加入RE100，跟谷哥、蘋果與台積電一樣，共同實現全球百分百綠電使用。

首爾大學認為，因擔心失去全球競爭力進而影響到經濟成長，故韓國政府目前沒有為當地企業提供太多綠化支持。不過，現在有三星登高一呼的帶頭效應，相信可以為其它韓企樹立標竿外，也可促使政府的友善地球政策更臻完善。