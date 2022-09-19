瑞銀中國首席經濟學家汪濤的最新報告指出認為，人民幣可能會進一步貶值，預計人民幣兌美元在今年底將貶到7.15元左右，但中國人民銀行不會將人民幣貶值作為穩增長的工具。汪濤預計，2023年人民幣匯價有望小幅回升至7左右。

香港信報報導，汪濤表示，估計到明年下半年，經濟增長動能和政策可能發生變化，屆時預計美國聯準會可能進入降息循環，而歐洲經濟活動可能逐漸走出最嚴重的經濟危機，大陸經濟動能也可能好轉。

汪濤稱，儘管最近一個月人民幣兌美元大幅貶值，但較日圓和歐元等許多其他貨幣，人民幣的表現依然相對強勁；另外，中國外匯交易中心（CFETS）的人民幣匯率指數仍與今年初的水平持平，強於去年平均水平。

鑑於全球央行仍在升息周期，而且大陸仍有必要維持寬鬆的貨幣政策，未來幾個月中美利差可能會進一步擴大。此外，大陸出口年增率已有所放緩，且預計將會進一步走弱，可能導致未來幾個月貿易順差收窄。

面對經濟下行壓力，汪濤預計，10月下旬或12月政策支持可能進一步加碼，政策支持加碼可能包括進一步下調房貸首付比例要求和房貸利率，為房地產開發商提供更多的資金支持，進一步增加基建相關支出，以及人行向市場釋放更多流動性。