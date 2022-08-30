美國眾議院議長裴洛西日前訪台，台灣雖然成為鎂光燈焦點，但緊接而來的解放軍軍演，不但讓兩岸陷入台海危機、國軍備戰壓力遽增，連帶的北京對台祭出一系列的經濟制裁，未來不但衝擊台灣產業發展，我國在國防安全上的壓力也來到史上最高，於是乎如何解決台海目前的危機成為顯學。

兩岸關係向來有著千絲萬縷的連結，政治、外交與軍事上，兩岸仍處在對峙階段，但在經貿、人員、文化的連結上，台灣與大陸又有著密不可分的情結。從外部的國際政治結構來論，2017年開始，美中進入全面的競爭、對峙階段，無論是印太國家，或是歐洲國家皆必須面臨選邊站的局面。

對任何一個國家而言，選邊站不可怕，但完全地與另一邊切割則是相當危險，中華民國（台灣）從1949年開始，在對外關係的處理上較為親美，時至今日，台灣雖已民主化，但親美仍為中華民國政府的主旋律。

親美路線沒有對錯之分，但兩岸關係對台灣而言，同樣相當重要。經貿上台灣高度仰賴大陸市場，無論是東南亞、日本或美國的市場皆無法彌補；社會上兩岸的人民有著密不可分的合作；文化上中華文化為兩岸關係中的最大公約數（其他文化亦有，但比例較小）。因此台灣在發展兩岸、外交政策時，自然不應輕易偏廢任何一方。

務實、誠懇的外交路線適合中華民國，而兩岸關係的選擇，目前必須回到相互信任、相互尊重的道路上，而開啟兩岸之間互信的基礎，關鍵在於政治語言的使用。馬政府時代的「九二共識、一中各表」恰好為穩定兩岸關係的基礎，更是雙方對話的前提，雖然總統蔡英文強調願意和對岸溝通、談話，但兩岸相互溝通的基礎難道不是九二共識嗎？

具有一中各表的九二共識，不但能確保中華民國的主權發展，也能維護台灣民眾的身家性命，更有助於維持兩岸在政治分歧中持續對話的空間。當前兩岸情勢恰好為地球上最危險的地區，我們固然要譴責中國大陸、解放軍單方面的粗魯行為，但在兩岸關係的互動中，台灣應把握主動權，並向對岸遞出橄欖枝。

海峽兩岸是否會真正走向戰爭不得而知，誠然在美中兩強對抗下，台灣有相當的無奈，親美路線恰為中華民國長年的對外政策，但如今中國大陸已是全球第二大經濟體，在軍事力量上也是世界第二強權，我們固然要守護中華民國的國家主權、安全，也要全力支持三軍官兵守護家園，但仍不該完全忽略兩岸之間和平對話的重要性。兩岸在分治七十餘年後，雙方在政治認知上當然會有分歧，但為顧及雙方百姓的福祉，以及區域之和平，依然能透過對話試圖緩解當中的歧見、為兵凶戰危的兩岸情勢降溫，才是最符合雙方利益的舉措。（作者為專職作家）

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