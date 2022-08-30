2022年2月24日俄羅斯與烏克蘭爆發歐洲第二次世界大戰以來最大規模的軍事衝突，延燒迄今已超過半年有餘仍尚未停歇，加上近年來新冠疫情肆虐帶來各項衝擊，無疑是雪上加霜，烏國是世界第四大產糧大國，葵花籽油更是佔了全球供應量的42%，小麥、玉米等食材原料其重要性更是不由分說，現已超過2000萬噸的糧食因戰爭封港而滯留無法出口，連帶已造成主要進口國糧食價格上漲了40%，而這些地方大部分為落後的中東及非洲國家，民以食為天，吃都吃不飽了，難免醞釀無以為繼的不安氛圍。

西方列強爭先恐後制裁俄羅斯後，遭遇普丁鐵腕式的反擊，各國原以為阻斷與俄羅斯的經貿外交，就可讓其不攻自破，但事實並非如此，因為緊鄰的歐洲各國必須仰賴俄國的天然氣、石油、煤炭等，高達40%，芬蘭及奧地利甚至百分百完全依存，惡況繼續綿延，難道通通都要回到石器時代？短時間看來，為了呼應美國的制裁號角，各國也只能八仙過海，從其它地方拓展能源來源。但長期而論，必須投注的金錢，耗費的時間、成本，還有政商之間的角力，能否順遂，沒人敢保證。

前述兩國糧食、能源的莫大影響，足以撼動政經民生，但最嚴重也是難以挽回的莫過於生命的逝去，平民已超過2萬5千人喪生，兩軍交火死、傷更是飆破10萬人，這樣的人間煉獄遠超過阿富汗戰爭9年期間的傷亡數字，可見戰火的無情，砲彈不長眼睛，歸因製造這場衝突的主謀與幫凶。

他山之石，台灣還能不戒慎恐懼嗎？自美眾議院議長裴洛西8月初旋風式訪台後，中國大陸遂以一連串的實彈演訓來捍衛其主權立場，也試圖提醒美台不應該再繼續連袂挑動彼此敏感神經，製造區域衝突緊張。結果事與願違，8月14日美參議院外委會主席馬基再度率團來台，26日參議員布蕾波恩接力到位，還不忘逞口舌之快透過媒體發文表示：「向北京傳達消息，我們不會被欺凌。」完全是「死道友不死貧道」肆意任性的政治操作，「辣台妹」竟還在總統府高規格、大動作接見，絲毫不在意劍拔駑張的兩岸關係，已經埋下無數顆不定時炸彈。

《經濟學人》早在去年4月刊文指出，台灣是世界上最危險的地區，過去數十年以來，再嚴重的文攻武嚇都還不至於兵戎相見，而近期助長了台獨勢力的信心，並不是來自於國人對國家的認同感，反而是美國搧陰風點鬼火式的欺騙性承諾，以為頻密的訪台、出售軍火，就是對台掛上安全牌的唯一保證，只怕一旦烽火燃眉、大難臨頭之際，反倒被始亂終棄。

中國人民解放軍東部戰區26日宣布：「台灣周邊海域多兵種演習將成為常態化軍事行動。」美台再不克制自身行為，再繼續踩底線式不斷試探，終將步入俄烏後塵，如若蔡政府對專家學者的逆耳忠言充耳不聞，是該輪到國人群起覺醒、揭露、抵制，這樁引戰陰謀的關鍵時刻了。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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