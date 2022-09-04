美國政府3日宣布總額11億600萬美元的對台軍售案，包括「AIM-9X、AGM-84L」等2型彈藥及「偵蒐雷達後續維持」。這是美國拜登政府上任後第6度，也是今年第5度宣布對台軍售。當此台海風雲日緊之際，美國展現對台灣安全的關心，心意固然可感，但就軍售內涵而言，美國軍售政策顯然已改變，國人不能沒有危機意識，蔡政府更不能報喜不報憂，以片面真實誤導、麻醉國人。

金額低且沒有新武器

美國軍售已成為台灣唯一外購武器裝備來源，對國防安全至關重要，但軍售項目與金額完全操控在美國手上，台灣毫無主導權，甚至連影響力都很微弱。美國對台軍售政策，主要依據台灣自我防衛的需要、美國政治的需要與美中台3個雙邊關係決定，但美國內政與美中關係才是關鍵因素。美中關係好、兩岸關係緩和，台灣就容易取得實際需要的武器與裝備，美國有求於大陸，對台軍售就會緊縮。雷根總統需要中國合作遏制蘇聯，因而簽訂《八一七公報》，承諾減少並終結對台軍售。

老布希時代蘇聯解體，美國無求中國，對台灣大舉銷售F-16戰機。柯林頓總統對中國市場有興趣，對台軍售大幅減少。2001年小布希就任，立即對台軍售4艘紀德級驅逐艦、12架P-3獵戶星反潛偵察機，總金額超過百億美元，但很快小布希展開反恐戰爭，需要中國配合，對台軍售立刻縮水。馬英九政府時代，美中與兩岸關係都平順，美國對台軍售質量均佳。

蔡政府時代前4年，對應美國川普政府，對台軍售也很極端，川普前2年任期對美中關係有期待，只提出2筆軍售，總金額僅17.5億美元，2019年對中啟動貿易戰與科技戰後，兩年內對台軍售9筆，總金額166.8億美元。拜登政府2021年就任，很快就宣布銷售台灣40門M109A6自走炮，金額約7.5億美元，對照3月間，兩國國安外交高層阿拉斯加會談唇槍舌劍，這筆軍售符合美國的邏輯。

隨著拜登政府致力建構、維護美中關係護欄，加上美國內政情勢複雜、拜登政府日趨弱勢、台海風雲日緊，拜登政府對台軍售出現改變，5月美國國務院通知撤銷M109A6自走炮案，同時要求我停止推動海軍12架MH-60R反潛直升機採購案。回顧拜登2年任期，先後6次對台軍售，第一筆軍售後來取消，第2到第4次金額都極低，平均每筆1.05億美元，分屬陸、海、空軍與飛彈裝備零附件與後勤支援，沒有任何新武器系統。

為遭到封鎖做好準備

最新一筆軍售金額較高，但也只有11億美元，包括運作近10年的樂山長程預警雷達，需要提升性能，至於魚叉和響尾蛇飛彈，都是台灣既有武器所需彈藥，只是增加庫存量，以備不時之需，換言之，對提升國軍武器系統與戰力並無幫助。自今年5月美國突然取消自走炮軍售案後，美國與台灣戰略學者專家不斷傳出，美國將不再銷售類似戰機、軍艦等大型武器，而以維持現有武器裝備運作，及建立「不對稱」戰力所需武器為主。就最近半年美國陸續公布的5筆軍售案觀察，美國確實開始執行「不對稱戰爭」策略，但放棄重層嚇阻戰略，為打「巷戰」做好準備，不過台灣並沒有共識。

美國對台軍售第二個改變，是為大陸封鎖台灣做準備，美方在說明對台軍售背景時，清楚表明要為中國封鎖台灣做好準備，透露將銷售台灣軍隊使用嫻熟武器的彈藥，讓台灣一旦被封鎖，立刻有足夠火力應變。美國最新軍售案一方面在提升遠程預警雷達偵查能力，一方面增加台灣重要武器存量，美國軍售透露的政治訊號，台灣需要敏銳察覺。美國開始為台灣遭封鎖應變，我們自己呢？

有學者解讀，美國降低對台軍售質量，並在宣布前多次由匿名人士向媒體透露訊息，似有遷就中國觀感之意。如果為真，未來對美關係將愈來愈艱困，蔡政府不可麻木而無所作為。